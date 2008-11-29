Оцінка чисельності населення і перепис: велика різниця

Днями Дмитро Дубілет представив результати роботи з оцінки чисельності населення.

Новина про те, що нас 37 мільйонів, розбурхала Україну. ЗМІ і інформагентства почали передруковувати інформацію один в одного, і "оцінка чисельності населення" легким рухом руки перетворилася в "результати перепису". Плутанини в ситуацію додала ще й пробний перепис, проведений в грудні 2019 го. І хоча в Держстаті наполегливо попереджали, що пробний перепис їм потрібна виключно для перевірки переписних інструментів і ніяк не може використовуватися для оцінки чисельності населення, хто там вже про це пам'ятає?

Тим часом, якщо уважно прочитати першоджерело - все стає на свої місця. Адже в ньому сам чиновник протиставляє результати своєї роботи традиційної перепису населення.

"Сьогодні ми представляємо результати роботи з оцінки чисельності населення України, - написав Дубілет. - Оцінку ми провели за три місяці напруженої роботи. Для держави ця робота не коштувала ніяких додаткових грошей. Традиційно перепис населення обходився в 3,4 млрд грн (бюджет, закладений на 2020 рік), а підсумки ми б отримали в першому кварталі 2021 року ".

За словами Дубілета, в ході оцінки використовувалися три методики, які дали приблизно однаковий результат. Підрахунок жителів України проводили трьома різними способами.

Дані мобільних операторів + соцопитування + реєстри.

Дані пенсійного фонду + екстраполяція через структуру.

Знеособлені дані з державного реєстру фізичних осіб (включаючи тих, хто відмовився від ІПН) + дані про отримання будь-якого доходу, пенсій, соціальних виплат, субсидій, а також про оформлення закордонних паспортів + дані по смертності і народжуваності.

У самій роботі підкреслюється, що оцінка чисельності населення є приблизною за статтю та віком на території країни або її частини без проведення перепису населення.

У той же час перепис - це періодичний підрахунок населення з докладним описом за статтю, віком та іншими демографічними та соціально-економічними характеристиками на всіх адміністративно-територіальних рівнях країни. Також збирається інформація про житловий фонд і житлові умови громадян. Перепис проводиться на підставі Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення".

Демографи вже заявили, що якщо результатами оцінки від Дубілета підмінити дані перепису, а сам перепис скасувати, Україна в очах світової громадськості буде виглядати посміховиськом. Згідно з міжнародними стандартами, перепис - це суцільне обстеження, а у Дубілета провели оцінку чисельності непрямими методами. Тобто, дані отримані не з опитування населення, а з баз даних.

При цьому мало хто задається питанням - а звідки взята структура для екстраполяції? Так ось, заснована вона саме на даних перепису 2001 року, і не виключено, що за без малого 20 років вона сильно змінилася.

Таким чином, дані Дубілета, по-перше, отримані за непрямими методами, по-друге, оброблені на підставі структури 20-річної давності. Так що, якщо не провести повноцінний перепис, ми не дізнаємося ні скільки нас, ні, тим більше, які ми (за статтю та віком) насправді.