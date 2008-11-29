Чому Трамп не може піти з Близького Сходу?

"Якщо Америці більше не потрібна саудівська нафта, чому вона все ще зберігає відносини з принцем?

Опитування Business Insider, проведене у вересні 2019 р показало, що в кращі часи лише кожен п'ятий американець сприймав Саудівську Аравію як союзника США, навіть незважаючи на те, що недавно були здійснені атаки на об'єкти Saudi Aramco, і незважаючи на широко поширену думку, що цей напад був організований Іраном.

Якщо не брати до уваги офіційних представників Білого дому, звичайні американці практично не відчувають симпатії до Саудівської Аравії. Згідно з останнім опитуванням Gallup Poll, проведеного в лютому 2019 р тільки 4% американців дотримуються "вкрай сприятливого" погляду на Саудівську Аравію. Більшість сприймає Саудівську Аравію в найгіршому світлі, ніж Венесуелу. У той же час Америка не залежить від саудівської нафти.

За останнє десятиліття видобуток нафти в США зросла вдвічі. З точки зору видобутку за останні кілька років періодично з'являлися драматичні повідомлення в ЗМІ про те, що США обійшли Саудівську Аравію в якості експортера нафти.

У червні 2019 р США дійсно перевершили Саудівську Аравію, правда ненадовго. Щоб ви розуміли, дані показують, що в 2018 р Саудівська Аравія експортувала 7,38 млн барелів на добу. США експортували 2 млн барелів на добу в 2018 р 2019 році експорт США становив у середньому близько 2,9 млн барелів на добу. У жовтні 2019 р імпорт саудівської нафти з США досяг найнижчої позначки з початку 1974 року - 419 тис. барелів на день.

Однак сьогодні залежність має відношення не тільки до нафти як такої. Є ще ринки. В епоху вкоріненої глобалізації не має значення, чи є ви імпортером або експортером, ви залежите від світового ринку і його волатильності. Незалежні вони чи ні, США все одно будуть імпортувати нафту, тому що іноді це зручніше і тому що не вся нафта однакова, а імпорт виникає на тлі необхідності ефективних поставок різних можливостей переробки, які переробляють різні види нафти.

Отже, навіщо Америці (або скоріше Вашингтону) потрібна Саудівська Аравія, якщо не заради нафти?

Відповідь проста: нафта - це одне, а нафтові гроші - зовсім інше. Одна форма залежності змінює собою іншу - і так у всьому світі.

Мало того що Саудівська Аравія тільки що досягла найвищого рівня іноземних інвестицій в королівство (вони зросли на 54% в 2019 року порівняно з попереднім роком), саудівські гроші закачуються в усі основні світові сектори, і інвестиції все більше стимулюють технологічні компанії. Фонд державних інвестицій Саудівської Аравії полягає в партнерстві з японською компанією Softbank Group, яка вклала $ 100 млрд в технічний сектор починаючи з 2016 р і планує інвестувати $ 2 трлн.

Це також дуже прибуткове місце для оборонної промисловості, враховуючи, що "уряд США отримав мільярди доларів від продажу американської зброї Саудівській Аравії". Зовнішня політика заснована на нафті як не крути.

Без залежності від саудівської нафти зовнішня політика США на Близькому Сході в кращому випадку здається заплутаною. Трамп заявляв, що хотів би повністю покинути Близький Схід і одночасно розгорнути додаткові сили.

Америка не виступила з відповідною військовою реакцією на атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії в вересні минулого року. Це була проблема Саудівської Аравії, хоча намір вчинити напад могло спровокувати США. Замість цього США направили в Саудівську Аравію 14 тис. додаткових військовослужбовців, які, за твердженням Трампа, фінансуються саудитам "готівкою" на суму $ 1 млн. Ніхто не може пояснити це чимось іншим, окрім як тим, що американські військові надають прибуткову приватну службу найманцям навіть в тих місцях, в яких у них немає зовнішньополітичних інтересів.

Аналогічним чином в Сирії вже звучало різке оголошення про виведення військ і відході в сторону, що зробило б можливим турецьке вторгнення на північ. Відразу після цього американські війська були передислоковані для "захисту" сирійської нафти.

Потім США вбили іранського генерала на іракській землі - в регіоні, де, якщо вірити останній версії американської зовнішньої політики, у США немає шкурних інтересів.

Єдина справжня форма нафтової незалежності - це повне відключення від світових ринків, а значить, постійний "інтерес" до Близького Сходу.

Факт залишається фактом: незалежність від нафти не враховує той факт, що третина світової нафти все ще поставляється через Ормузську протоку, а США імпортують великий обсяг нафти з безлічі країн. Всі пов'язані з глобальною пропозицією, і якщо вона буде порушена, американський споживач відчує це на собі. Ринок це знає і розуміє, але це єдине, що дійсно розуміє глобалізацію.

Американська суспільна думка має і далі не погоджуватися, і ця ситуація посилиться після масової стрілянини, яку влаштував 6 грудня саудівський військовослужбовець на авіабазі в Пенсакола, штат Флорида. Про це мало хто говорив, але США вигнали 21 військовослужбовця з Саудівської Аравії після цього інциденту. Хоча, як стверджується, ніхто не був пов'язаний з обвинуваченим або помічником лейтенанта ВПС Саудівської Аравії, який вчинив теракт, після якого загинули три моряки і були поранені 8 осіб.

Про що ще повинна знати громадськість? Не тільки про те, що це був теракт, але і про те, що були виявлені 17 з 21 курсанта, вигнаних згодом, у яких були виявлені терористичні матеріали, а у деяких були навіть записи з дитячою порнографією.

Те, що американо-саудівські відносини як і раніше міцні, ясно по відсутності будь-яких чергових повідомлень в "Твіттері" від Трампа в зв'язку з інцидентом. Хоча ФБР назвало це "терористичним" інцидентом, Трамп не став виступати з надмірною критикою щодо саудитів.

У той же час є ознаки того, що саудитів не попередили про вбивство іранського генерала Сулеймані в Іраку, а це значить, що вони залишаються в стороні від ключових політичних рішень Вашингтона щодо Ірану.

Насправді все це означає, що Вашингтон не зможе легко і просто умити руки. Трамп може подумати, що він може піти з Близького Сходу, але, якщо не зняти санкції з Ірану, врятуватися неможливо. Поки санкції зберігаються, іранський режим буде виступати з провокаціями.

І навіть тоді, в епоху глобалізації, не можна забувати про глобальні інвестиційні фонди, а у Саудівській Аравії один із найбільших інвестиційних фондів. І поки немає способу стерти Близький Схід з глобального рівня.