Україна з експортера перетворюється в імпортера молока

В Україні падає виробництво сирого молока, яке є сировиною для переробників. Поступово Україна перетворюється з експортера в імпортера молока і молочних продуктів.

Про це розповів заступник керівника Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Михайло Соколов.

У зв'язку з тим, що фермери очікують впровадження ринку землі, почали скорочувати витрати, економити гроші, перестали купувати корів, оскільки збирають кошти на викуп землі, в Україні вже на 10% впало виробництво сирого молока. Тому якщо раніше для українських переробників було актуальним питання квот на поставку продукції в ЄС, то тепер їх зачіпає хіба що питання квот на поставку сиру. Що ж стосується молока, то недолік вітчизняного виробництва скоро може бути замінений імпортом.

«Квоти в ЄС на поставку українського молока і молочних продуктів маленькі, виключаючи квоти на поставку сиру - їх просто немає. Але в 2019 році це вже стало неактуально. Ми перетворюємося з експортера в імпортера молока і молочних продуктів. Раніше ми дійсно експортували молочні продукти. Виробництво молока і МОЛПРОДУКТ в Україні приблизно на 20% перевищувало споживання, і це продавали в РФ.

При цьому, в порівнянні із США і Новою Зеландією, в Україні ферми-відносно невеликі.

«В цілому, на світовому ринку є кілька глобальних гравців. Перш за все, Нова Зеландія. Це просто монстр молочної промисловості. Там в силу природних кліматичних умов низькі витрати на виробництво молока. Круглий рік тепло, зелені пасовища, достатньо вологи, корови знаходяться на вільному випасі. Перебільшуючи, якщо ви купили корів - це і є всі ваші витрати. І дійте їх. Тому Нова Зеландія глобальний лідер на ринку масла і сухого молока, тобто легко транспортуються молочні продукти. Сполучені Штати ще один глобальний гравець, який зробив ставку на високотехнологічне промислове виробництво молока. Якщо в Україні велика ферма це 1000 дійних корів, то в США звичайним явищем є ферма на 5000 голів, а великими вважаються 30-тисячні «монстри».