Английская грамматика English Grammar in Use № 1 (691) 17-24 січня 2020 року Изучение грамматики – один из самых сложных и важных аспектов изучения иностранного языка. Различия в грамматических системах русского, украинского и английского языков составляют основную сложность, с которой сталкиваются как ученики школ, так и взрослые, изучающие английский язык самостоятельно. Это объясняет тот факт, что сегодня существует большое количество специализированной литературы, посвященной изучению грамматики. В книжных интернет-магазинах Украины можно найти учебники и пособия по грамматике разных уровней сложности. Однако среди них особого внимания заслуживает серия книг English Grammar in Use. Этот самоучитель грамматики стал настоящим мировым бестселлером среди учебной литературы для изучения английского языка. Доказательством высокого качества данных учебников является то, что они были изданы уже в пятом переиздании. Автором серии является Рэймонд Мерфи – известный американский эксперт в области изучения английского языка как иностранного. Учебники English Grammar in Use вышли в британском издательстве Cambridge University Press. Серия изданий включает в себя учебники по грамматике для разных уровней подготовки – от А1 до С2 по шкале CEFR. Вы можете купить все самоучители из серии книг English Grammar in Use в интернет-магазине учебной иностранной литературы BritishBook. Преимущества самоучителей по грамматике English Grammar in Use самоучители English Grammar in Use содержат актуальный материал по грамматике английского языка. Используя их, студенты получают все необходимые знания и развивают навыки использования грамматических конструкций в устной и письменной речи.

В серии самоучителей по английскому языку представлены пособия, рассчитанные на разные уровни владения английским языком (от Elementary до Proficient). Его можно использовать как в общеобразовательной школе, как дополнительное пособие для изучения грамматики, так и для подготовки к ВНО, международным языковым экзаменам и т.д. Ученик, изучающий английский язык на уровне Intermediate и испытывающий проблемы с усвоением грамматического материала, может использовать учебник предыдущего уровня для закрепления знаний.

Самоучители имеют четкую и понятную структуру, которая хорошо подходит для самостоятельного изучения грамматики английского языка.

Объяснения грамматического материала в учебниках поданы в максимально простой форме, с использованием иллюстраций.

Кроме справочного материала, самоучители содержат упражнения, которые помогают ученикам оценить свои знания и научиться применять грамматические конструкции в письменной речи. В конце самоучителей даются ключи к упражнениям, что позволяет проверить правильность выполнения заданий. Как пользоваться самоучителями по грамматике English Grammar in Use Самоучитель состоит из 115 глав (Units), посвященных отдельным грамматическим темам, 7 дополнений (Appendixes), упражнений на закрепление грамматического материала (Additional Exercises) и ключей к ним (Keys). Грамматический материал в самоучителях организован по тематическому принципу. Темы не усложняются от начала книги к концу, поэтому нет необходимости изучать ее полностью. Выберите тему, с которой у вас возникают трудности, и сосредоточьтесь на ней. Сначала изучите теоретический материал в левой части страницы. Затем выполните упражнения на закрепление пройденного материала – они расположены в правой части. После этого проверьте правильность ответов в разделе «Ключи» в конце самоучителя. Если вы допустили ошибки, повторите теоретический материал.

