В Україні створено штаб з контролю коронавируса

В Україні на рівні міністерства охорони здоров'я створили оперативний штаб, який співпрацює з ВООЗ з контролю поширення коронавіруса.

Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

"Сьогодні ми відреагували на ту інформацію, яка поширюється в світі про епідемію коронавіруса. Ми сьогодні прийняли рішення, дуже чіткий план дій що має бути зроблено. Уже створено оперативний штаб на рівні МОЗ під керівництвом міністра. Ми останні кілька днів уже активно спілкуємося з ВООЗ ", - сказав Гончарук.

За його словами, ВООЗ і Україна обмінюються інформацією для того, щоб контролювати поточну ситуацію.

"Станом на сьогодні ніяких підстав для переживань в Україні немає, немає жодного підтвердженого зафіксованого випадку подібного захворювання на території України. Сьогодні відбудеться координаційна нарада між усіма службами, які забезпечують контроль на перетин кордону для того, щоб простежити, щоб вірус не потрапив на територію України. Я говорю про митну службу, про органи санітарно-епідеміологічного напрямку ", - сказав Гончарук.

Тим часом, частину Великої стіни в Китаї закрили для туристів через коронавірус.