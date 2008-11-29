Країни, що розвиваються, залежні від сільського господарства, більш схильні до кліматичних ризиків

"Зміна клімату" може як поліпшити, так і погіршити роботу продовольчої системи", говориться в останній доповіді McKinsey Global Institute про кліматичні ризики. У деяких регіонах врожайність може зрости, в той час як в інші екологічні умови можуть призвести до втрати деяких культур, повідомляє CNBC.

Такі країни, як Канада, Росія і деякі райони Північної Європи, можуть трохи виграти від зміни кліматичних умов, оскільки більш високі температури можуть призвести до підвищення врожайності в сільському господарстві, відзначається в доповіді.

Директор McKinsey Global Institute Джонатан Ветцель заявив CNBC, що адаптація необхідна для управління ризиками. Однак, за його словами, це може дорого обійтися постраждалим регіонам.

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"Мобілізація фінансових коштів для фінансування заходів з адаптації, особливо в країнах, що розвиваються, також має вирішальне значення", і це може зажадати більш широкого партнерства між державним і приватним секторами, зазначив Ветцель.

Для боротьби з наслідками зміни клімату "уряди країн, що розвиваються все частіше звертаються до страхових / перестрахувальних компаній та інших ринкам капіталу, щоб підвищити їх стійкість до стихійних лих, а також дати гарантії установам, які розглядають можливість інвестицій в той чи інший регіон", - додав він.

За даними McKinsey, з 1880-х рр. середня глобальна температура піднялася приблизно на 1,1 градуса за Цельсієм зі значними регіональними коливаннями. McKinsey виявила, що країни і регіони з нижчим рівнем ВВП на душу населення, як правило, більш схильні до ризиків зміни клімату.

За даними "Національного бюро економічних досліджень" (США), країни, які отримують значну частку свого ВВП від сільського господарства, можуть піддаватися найбільшому ризику, оскільки сильна спека і опади призводять до втрати врожаю і затримують польові роботи.

Дослідження "Національного бюро економічних досліджень" в 2019 р показало, що підвищення середньої глобальної температури на 0,04 градуса за Цельсієм в рік призведе до зниження світового реального ВВП на душу населення на 7,22% до 2100 р

Більше 11 тис. вчених з усього світу в минулому році попередили, що планета стикається з кліматичною надзвичайною ситуацією.

"Кліматична криза тісно пов'язана з надмірним споживанням багатого способу життя. Найбільш багаті країни несуть основну відповідальність за історичні викиди парникових газів і, як правило, мають найбільші викиди на душу населення", - зазначили вчені в своїй відозві, опублікованій в журналі BioScience.