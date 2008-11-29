Любимая кухня

Вспомните сладкие минуты пребывания наедине с собой, с чашечкой приятного ароматного чая. Вы и Ваша новая кухня. За окном прекрасный вид из окна. Вы не спешите и наслаждаетесь тишиной... или... Шумная компания друзей, много вкусностей и веселых анекдотов. А еще: спокойный теплый семейный ужин с родителями или рождественское утро с детьми. Вы можете всё. Ваша кухня создана исключительно для счастья. На сайте интернет-магазина вы можете купить кухонный уголок в кухню вашей мечты в один клик. Заходим - выбираем - счастье.

Ключевые зоны кухни

Кухня делится на столовую и рабочую зоны. Грамотно поделить пространство (наших чаще всего компактных кухонь) возможно только продумав все детали. Столовая (или обеденная) зона предусматривает размещение столов, стульев, различных кухонных уголков и диванов. Рабочая зона должна быть наполнена модульными кухнями со встроенными шкафчиками, антресолями и столешницей. Столешница в кухонном ансамбле играет главную роль. Это центральная рабочая поверхность. Основными требованиями к ней являются удобство, практичность, крепкий материал, достаточная площадь.

В группу «мебель в кухню» обязательно входят навесные шкафчики. Чем функциональней они, тем больше кухонной утвари можно будет разместить и удачно в них скрыть, не загромождая пространство.

Кухонные варианты

Основные варианты, представленные на рынке – это:

Гарнитуры. Они могут состоять из шкафов, тумб, пеналов, столов, стульев, фартуков или же быть стандартными комплектами-стенками.

Кухонные модули. Дают возможность подстроиться под площадь помещения. Модули напоминают конструкторы, которые можно дополнять новыми деталями.

Уголки комплектуют обеденную зону. Включает стол, диван и четыре или два табурета (стульчика). Иногда диван имеет опцию раскладываться

Комплекты, включающие обеденный стол и стулья. Могут быть дополненными диваном с выдвижными ящиками.

Удобство кухонных и угловых диванов заключается в том, что таким образом создается дополнительное место для размещения большого количества людей. Можно смело созывать гостей и веселиться. Угловые диваны и кухонные диваны экономят полезное пространство кухонной комнаты. Также в них есть специальные ниши для вещей или кухонных предметов. Если подобрать удачный вариант с нужными характеристиками, то он отлично впишется в любой интерьер. Ассортимент на сайте отличается только цветом, дизайном и комплектацией. Тканевые диваны придется время от времени чистить или стирать. За диванами из кожзама и кожи ухаживать чуть проще: протирать по мере необходимости влажной губкой (тряпкой). Главная характеристика, которая всегда остается стабильной – это неизменное качество. Наш интернет-портал продает мебель исключительно от производителя, без посредников. Поэтому цена, которая в результате формируется, – самая честная и объективная.