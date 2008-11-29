Україна взяла в борг більше мільярда євро: чому це добре

У середу 22 січня Україна розмістила єврооблігації на 1,25 млрд євро під рекордно низький відсоток 4,375% річних. При цьому термін розміщення паперів становить 10 років.

"Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, номінованих в євро, на суму EUR 1,25 млрд з кінцевим терміном погашення - 27 грудень 2030 року. На нові єврооблігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних", - повідомив Мінфін. Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги "В" рейтинговим агентством Standard & Poor's і "В" - агентством Fitch, вказав Мінфін.

"Сьогодні Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, з терміном погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни, за ставкою 4,375%", зібравши заявки від понад 350 інвесторів з усього світу, ми поставили другу точку в кривій прибутковості в євро " , - заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування держбюджету. Задоволений цим розміщенням виявився і прем'єр Олексій Гончарук.

"Фактично завдяки цьому ефективному вирішенню ми економимо для держбюджету 2 млн грн в день. А ці гроші будуть спрямовані на програми соціально-економічного розвитку", - прокоментував розміщення паперів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Чому так дешево

Це дійсно дуже низька ставка по таких паперах -в середу був встановлений своєрідний рекорд найнижчої процентної ставки за зовнішніми кредитами за всі 28 років незалежності, не рахуючи кредитів МВФ. Для порівняння - напередодні президентських виборів, в березні минулого року, наша країна розмістила єврооблігації в євро на 10 років під 9,75% річних. Восени 2018 року було розміщення євробондів під такий же відсоток.

І хоча кредити від МВФ Україна отримує під більш низький відсоток - 3%, ставка в 4,375% виглядає дуже непогано, особливо з урахуванням того, що не потрібно узгоджувати кожен свій крок з кредиторами і виконувати безліч умов, які вони виставляють.

- Попит був в сім разів вище пропозиції, - говорить Данило Монін. - Тому Україна може в цьому році ще кілька разів вийти на зовнішні ринки запозичень. З поточними рейтингами і без програми МВФ ми легко візьмемо євробонди під ставку менше 5% річних.

Як кажуть інші експерти, до зниження ставок призвело також зниження прибутковості по облігаціях розвинених країн. Після того, як ФРС США знизила облікову ставку з 2,5% до 1,75%, багато інвесторів готові на ризик і шукають варіанти розміщення на ринках, що розвиваються. Так що в якійсь мірі Україні пощастило - зараз в світі багато дешевих грошей.

Навіщо потрібні гроші

Як кажуть експерти, розміщення облігацій на 10 років переслідує кілька цілей. Почнемо з терміну. Справа в тому, що в період 2029-2030 років на український бюджет практично відсутня боргове навантаження. Мабуть, нинішні міністри вирішили заповнити це "вікно".

Також ці гроші допоможуть пережити непростий перший квартал. Справа в тому, що до кінця березня наша країна повинна виплатити близько 2,2 мільярда доларів старих боргів.

- Ці гроші будуть лежати в резервах і оплатять ними березневі виплати, - упевнений економіст Данило Монін. - По ідеї, вони на ринок міжбанку потрапити не повинні взагалі.

Однак деякі експерти вважають, що нинішнє ослаблення гривні робиться саме для того, щоб подорожче продати євро, які Мінфін отримає на початку наступного тижня, і на велику суму в гривнях поповнити держбюджет, в якому з минулого року утворилася діра в 50 млрд гривень. Частково цю версію підтверджує і сьогоднішня ослаблення курсу гривні до долара майже на 25 копійок.

Крім того, це розміщення може мати ще й політичне підґрунтя. Справа в тому, що найближчим часом повинні пройти переговори України і МВФ за новою кредитною програмою. Незважаючи на те, що попередня домовленість про виділення 5.5 млрд доларів вже є, її ще повинна затвердити рада директорів МВФ. Якщо показати представникам фонду, що Україна може і сама позичати під схожий відсоток, то американські кредитори стануть більш поступливими.