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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Устройство системы контроля и управления доступом
На крупном предприятии или в небольшом офисе контролировать безопасность и работу сотрудников нужно постоянно. Чтобы регистрировать входы и выходы через контрольные пункты, производится установка систем контроля и управления доступом, ограничивающая перемещения людей внутри объекта. Аппаратура для решения подобных ответственных задач относится к профессиональной, поэтому покупается по результатам инженерных расчетов.
Из каких элементов состоит система
Контроль доступа используется в коммерческих организациях, госучреждениях, городских квартирах. Любая система имеет следующие составляющие:
Помимо основных компонентов используются дополнительные устройства. К их числу относят блоки бесперебойного питания, видеокамеры и прочее оборудование. Часто аппаратуру СКУД интегрируют с существующими охранными системами.
Классификация систем по назначению
Системы делятся на автономные и сетевые. При использовании автономных не нужно прокладывать провода, монтажные работы намного проще. Они подойдут, когда используется несколько контрольных точек доступа, а система имеет простое устройство. Сетевые подключаются к центральному компьютеру, коды доступа можно быстро заменять. Данный вариант идеален для крупных организаций, он позволяет контролировать работу сотрудников.
Комплекты оборудования выполняют различные задачи. Сейчас существуют следующие типы систем по назначению:
Как подбирают элементы комплекта СКУД
Простейшая сетевая СКУД состоит минимум из шести элементов. В первую очередь необходим магнитный замок на дверь и два считывателя — на входе и выходе. Войти и выйти смогут сотрудники, имеющие карты доступа или записанные в базу отпечатки пальцев. Мозгом системы служит сетевой контроллер. Информация обрабатывается конвертером, он требуется для соединения приборов в единую сеть и обмена данными с главным компьютером. С помощью компьютера производится управление аппаратурой. Все перечисленные узлы соединяются проводами.
В каждом случае требуется индивидуальный подход и грамотные расчеты. Тогда оборудование работает эффективно, его трудно обмануть злоумышленникам. Подбор и установку способен выполнить безошибочно только квалифицированный специалист. Закажи оборудование для СКУД, защити недвижимость с USM1 — ведущей компании в области охранных технологий в Украине. Фирма выполнит полный комплекс работ — от подбора аппаратуры до монтажа и настройки. Опытные сотрудники подберут лучшее решение в соответствии с бюджетом.
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