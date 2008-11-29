Устройство системы контроля и управления доступом

На крупном предприятии или в небольшом офисе контролировать безопасность и работу сотрудников нужно постоянно. Чтобы регистрировать входы и выходы через контрольные пункты, производится установка систем контроля и управления доступом , ограничивающая перемещения людей внутри объекта. Аппаратура для решения подобных ответственных задач относится к профессиональной, поэтому покупается по результатам инженерных расчетов.

Из каких элементов состоит система

Контроль доступа используется в коммерческих организациях, госучреждениях, городских квартирах. Любая система имеет следующие составляющие:

Идентификатор — например, карточка, брелок или биометрические данные. Робот считывает с идентификатора информацию и сверяет с хранящейся в базе. Если данные совпадают, снимается блокировка со шлагбаума или ворот. Считыватель — считывает код с идентификатора и отправляет контроллеру. Контроллер — хранит коды с правами доступа. Это «мозг системы», посылающий на основе данных из базы сигнал для открытия турникета или блокировки. Заграждающее устройство — электрозащелка, турникет или ворота. Конвертер среды — необходим для объединения приборов в одну систему и соединения с компьютером.

Помимо основных компонентов используются дополнительные устройства. К их числу относят блоки бесперебойного питания, видеокамеры и прочее оборудование. Часто аппаратуру СКУД интегрируют с существующими охранными системами.

Классификация систем по назначению

Системы делятся на автономные и сетевые. При использовании автономных не нужно прокладывать провода, монтажные работы намного проще. Они подойдут, когда используется несколько контрольных точек доступа, а система имеет простое устройство. Сетевые подключаются к центральному компьютеру, коды доступа можно быстро заменять. Данный вариант идеален для крупных организаций, он позволяет контролировать работу сотрудников.

Комплекты оборудования выполняют различные задачи. Сейчас существуют следующие типы систем по назначению:

СУРВ — для учета рабочего времени.

Интегрированные с пропускными пунктами.

Шлюзовые кабины — для банков и учреждений с повышенной секретностью.

Домашние — например, домофон, совмещенный с камерой видеонаблюдения.

Контролирующие заезд и выезд автомобилей, а также учитывающие их номера.

Комплексные — сочетают несколько функций.

Как подбирают элементы комплекта СКУД

Простейшая сетевая СКУД состоит минимум из шести элементов. В первую очередь необходим магнитный замок на дверь и два считывателя — на входе и выходе. Войти и выйти смогут сотрудники, имеющие карты доступа или записанные в базу отпечатки пальцев. Мозгом системы служит сетевой контроллер. Информация обрабатывается конвертером, он требуется для соединения приборов в единую сеть и обмена данными с главным компьютером. С помощью компьютера производится управление аппаратурой. Все перечисленные узлы соединяются проводами.

В каждом случае требуется индивидуальный подход и грамотные расчеты. Тогда оборудование работает эффективно, его трудно обмануть злоумышленникам. Подбор и установку способен выполнить безошибочно только квалифицированный специалист. Закажи оборудование для СКУД, защити недвижимость с USM1 — ведущей компании в области охранных технологий в Украине. Фирма выполнит полный комплекс работ — от подбора аппаратуры до монтажа и настройки. Опытные сотрудники подберут лучшее решение в соответствии с бюджетом.