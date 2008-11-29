У Міністерстві юстиції України засудженим дозволили користуватися Інтернетом в камерах

- Для надання засудженим можливості користуватися послугою доступу в Інтернет і відправляти онлайн-звернення допускається використання спеціалізованих технічних пристроїв з відповідним програмним забезпеченням, в тому числі портативних, - відзначили в наказі.

Відмічають, що доступ в Інтернет, IP-телефонію відеозв'язок через Інтернет ув’язненим нададуть в інтернет-класі.

- При наявності технічної можливості послуга доступу в Інтернет і відправки онлайн-звернень за допомогою технічного пристрою надається засудженим безпосередньо у відділеннях соціально-психологічної служби, - процитували наказ.

Уточнюють, що "в структурних ділянках закладів, де передбачено утримання засуджених в приміщеннях камерного типу, для надання засудженим доступу до Інтернету, користування засобами IP-телефонії та використання коштів відеозв'язку через Інтернет у відокремлених приміщеннях обладнуються ізольовані робочі місця".

- При наявності технічної можливості послуга доступу в Інтернет і відправки онлайн-звернень за допомогою технічного пристрою таким засудженим буде надається безпосередньо в камері. Засуджені, на яких накладено стягнення у вигляді розміщення до дисциплінарного ізолятора, карцер чи переведення до приміщення камерного типу (одиночної камери), при наявності технічної можливості можуть відправляти онлайн-звернення за допомогою технічного пристрою, - відзначили в наказі.

12 грудня міністр юстиції Денис Малюська анонсував масове закриття в'язниць і появу приватних СІЗО. Заарештовані будуть платити за утримання до суду. Відзначають, що будівництво таких місць займе від чотирьох до п'яти років.

- Такі СІЗО будуть під українською юрисдикцією. Це ідея, ми зараз розробляємо нормативно-правові акти під приватні СІЗО. Це можливість залучення приватного капіталу в цю сферу. Ми б хотіли почати проекти, в тому числі і приватні СІЗО вже в наступному році, - повідомив міністр.

Повідомляють, що збираються також "перебудувати існуючі" СІЗО і залучити інвесторів, щоб поліпшити умови перебування заарештованих в цих місцях.