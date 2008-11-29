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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Как проявляется алкоголизм?
Алкогольная зависимость – это серьезное заболевание, с которым сталкиваются, как подростки, так и взрослые или даже пожилые люди. Независимо от причины появления зависимости, важно своевременно обратиться за помощью. Справиться с алкоголизмом самостоятельно невозможно – для этого нужна помощь квалифицированных специалистов, которые изучат причины зависимости и назначат лечение.
Основные симптомы алкоголизма
Обычно алкоголизм проявляется целым рядом симптомов. При этом даже на самом начальном этапе можно заметить, что человек страдает зависимостью от спиртных напитков. Что же меняется в его здоровье и поведении?
Можно ли вылечиться от алкоголизма?
Чтобы навсегда побороть зависимость от алкогольных веществ, человеку необходимо осознание того, что он болен. Без этого лечение не принесет никакого результата. Так что не стоит ожидать эффекта от самолечения – для избавления от зависимости лучше обратиться за помощью в специальные клиники. На сайте реабилитационного центра «Троицкий» (http://troitzkiy.org.ua/lechenie-alkogolizma.html) можно найти полную информацию о лечении от алкоголизма.
Обычно это происходит в несколько этапов:
Наиболее эффективно работать по программе «12 шагов», которая успела зарекомендовать себя во всем мире как максимально деликатный и в то же время эффективный способ борьбы с алкоголизмом.
Помните, что на каждом этапе пациенту важна поддержка родных, поэтому не стоит оставлять близкого человека бороться с зависимостью в одиночку.
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