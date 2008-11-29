Как проявляется алкоголизм?

Алкогольная зависимость – это серьезное заболевание, с которым сталкиваются, как подростки, так и взрослые или даже пожилые люди. Независимо от причины появления зависимости, важно своевременно обратиться за помощью. Справиться с алкоголизмом самостоятельно невозможно – для этого нужна помощь квалифицированных специалистов, которые изучат причины зависимости и назначат лечение.

Основные симптомы алкоголизма

Обычно алкоголизм проявляется целым рядом симптомов. При этом даже на самом начальном этапе можно заметить, что человек страдает зависимостью от спиртных напитков. Что же меняется в его здоровье и поведении?

Увеличение количества выпитого. Если раньше для расслабления человеку достаточно было бокала пива, то со временем количество алкоголя заметно увеличивается. Галлюцинации (зрительные, слуховые). У больного начинаются навязчивые мысли, страх, что за постоянно следят. Развитие депрессии, апатия, асоциальность. Больной отказывается от друзей, теряет работу и конфликтует с родными. Белая горячка. Крайняя степень алкоголизма, когда больной полностью теряет ощущение реальности. Постоянный поиск причин и поводов для употребления спиртных напитков.

Можно ли вылечиться от алкоголизма?

Чтобы навсегда побороть зависимость от алкогольных веществ, человеку необходимо осознание того, что он болен. Без этого лечение не принесет никакого результата. Так что не стоит ожидать эффекта от самолечения – для избавления от зависимости лучше обратиться за помощью в специальные клиники. На сайте реабилитационного центра «Троицкий» (http://troitzkiy.org.ua/lechenie-alkogolizma.html) можно найти полную информацию о лечении от алкоголизма.

Обычно это происходит в несколько этапов:

Первичная консультация, на которой выясняется причина появления зависимости. Детоксикация. Работа с психологом и круглосуточный контроль за пациентом. Это помогает избежать ломки. Адаптация к нормальной жизни. Индивидуальные и групповые работы с психологом, консультирование, создание групп анонимных алкоголиков помогают человеку держать себя в руках и заново учиться контролировать свою жизнь.

Наиболее эффективно работать по программе «12 шагов», которая успела зарекомендовать себя во всем мире как максимально деликатный и в то же время эффективный способ борьбы с алкоголизмом.

Помните, что на каждом этапе пациенту важна поддержка родных, поэтому не стоит оставлять близкого человека бороться с зависимостью в одиночку.