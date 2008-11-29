У Європі пройдуть наймасштабніші з часів "холодної війни" навчання

Для участі в "Defender Europe 2020" в ЄС буде перекинуто 20 тисяч американських солдатів, частина яких десантується в Литву і Грузію.

Через кілька тижнів почнуться най масштабніші з часів "холодної війни" навчання НАТО "Defender Europe 2020" ( "Захисник Європи-2020"). Вони пройдуть на території Німеччини, Франції, Голландії, Бельгії, Польщі, країн Прибалтики і навіть Грузії. У них братимуть участь сухопутні, морські і повітряні збройні сили країн НАТО. Штабний компонент навчань почнеться в січні, а полігонний - в лютому-березні.

США і Європа - як і раніше союзники

Для цього в кінці січня 20 тисяч американських військовослужбовців кораблями і літаками будуть доставлені в Німеччину, Бельгію, Францію, Нідерланди, а потім перекинуті до Польщі та країн Балтії.

"Під час навчань США залучать 20 тисяч військ, які прибудуть прямо з США в Європу. Це найбільше розгортання збройних сил США з часів закінчення холодної війни", - заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг під час слухань у Комітеті у закордонних справах Європарламенту, які відбулися в Брюсселі.

Тим самим він відкинув припущення деяких політиків і експертів про повний розрив між США І Європою.

"Подобається чи ні, але невірно говорити, що США залишають Європу. З обох сторін Атлантики є люди, які ставлять під сумнів міцність трансатлантичних зв'язків. Я вірю в такий зв'язок, враховуючи співпрацю між ЄС і НАТО, але також виходячи з природи самого НАТО, який є трансатлантичним інститутом. Я вірю в цей зв'язок, незважаючи на відмінності і незгоду, які ми всі бачимо сьогодні між Північною Америкою і Європою, включаючи кліматичні зміни, торгівлю, "ядерну угоду" Ірану і багато інших питань ", - підкреслив Одітел Альянсу.

США перевірять ефективність логістики руху військ в Європу

Заступник командувача збройними силами США в Європі генерал Ендрю Ролінг на прес-конференції в Берліні заявив, що навчання "Defender Europe 2020" моделюють "різні кризові сценарії" і "не пов'язані з будь-якою конкретної країною".

Пентагон позиціонує "Defender Europe 2020" як потужний сигнал про готовність до стримування потенційного противника, і теж не називає його.

Американське видання Warrior Maven повідомило, що під час найбільших навчань в Європі війська США захоплять плацдарм у "країни-агресора". А в Міноборони Німеччини заявили, що проведення маневрів є, в тому числі, наслідком "нової експансіоністської політики Росії".

Метою навчань буде відпрацювання швидкого перекидання приблизно 20 тисяч американських солдатів через Атлантику і Західну Європу в Польщу і прибалтійські країни. Американці мають намір перевірити ефективність логістики по шляху руху військ в Європу. Німеччина стане основним логістичним вузлом навчань.

Одним з епізодів навчань стане десантна операція американських військових в Литві, Польщі і Грузії, яка не є членом НАТО. Десантники США в п'яти географічних точках на "ворожій території" відпрацюють захоплення і утримання опорних аеродромів - для подальшого розгортання головних експедиційних сил в ході ймовірного конфлікту в Східній Європі. Головна роль тут відводиться 82-й дивізії ВДВ США чисельністю 14 тисяч військовослужбовців, з доданими легкими танками і артилерією. З'єднання вважається стратегічним і єдиним в американській армії, призначеним для масового десантування на парашутах.

Росія прийняла вчення на свій рахунок

У РФ сприйняли ці навчання як загрозу на свою адресу. У російському МЗС вже заявили, що не вітають "Defender Europe 2020", так як вони не мають відношення до зміцнення безпеки.

"Це калька холодної війни, сенс цих навчань нам абсолютно зрозумілий. Головним елементом буде доставка підкріплення американських сил на європейський континент для того, щоб "протистояти "порівнянному противнику", - заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко. Цим він дав зрозуміти, що Москва розуміє, що противником для НАТО є саме вона.