В Україні хочуть карати журналістів за фейки штрафами і тюрмою

У Мінкульті запропонували створити інститут уповноваженого з питань інформації для моніторингу ЗМІ.

У Міністерстві культури, молоді та спорту представили проект закону "Про протидію дезінформації", яким пропонують карати засоби масової інформації за поширення неправдивих матеріалів. На розгляд Верховної Ради документ планують подати до березня. Про це повідомляється на сайті відомства.

Як зазначено в проекті, в Україні хочуть створити інститут уповноваженого з питань інформації, який буде відслідковувати публікації в ЗМІ, реагувати на порушення і направлять звернення в поліцію або суди.

Відповідно до законопроекту, за поширення дезінформації, порушення правил спростування, нарахуванні та вимог прозорості винуватцю загрожує адміністративна відповідальність, а ось за системне і умисне масове поширення дезінформації - кримінальна. Призначати порушнику штраф буде суд.

- Поширення дезінформації, за умови добровільного спростування, починаючи з третього факту порушення протягом одного року, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1000 мінімальних зарплат за кожен випадок порушення. Поширення дезінформації, при відсутності добровільного спростування, буде каратися накладанням штрафу в розмірі 2000 МЗП за кожен випадок, - зазначено в документі.

За систематичне навмисне масове поширення фейкових матеріалів винуватець буде покараний штрафом до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами від 1 до 2 років. За поширення дезінформації з використанням ботів або фейковий акаунтів загрожує покарання від 2 до 5 років. За фінансування масової дезінформації - ув'язнення від 3 до 5 років.

Повторна масова дезінформація або організована дезінформація, що призвела до тяжких наслідків завдала матеріальної шкоди у великому розмірі тягне за собою ув'язнення на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.