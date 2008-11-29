Новий Трудовий кодекс: Милованов пояснив, що зміниться

Текст законопроекту, ініціатором якого є Кабінет міністрів, з'явився на офіційному сайті Верховної Ради.

Новий законопроект "Про працю" пропонує ряд змін, в тому числі і в частині компенсацій звільненим працівникам. Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов.

Міністр також навів кілька прикладів того, що зміниться з прийняттям нового закону.

Розірвання трудового договору

За словами Милованова, новий Трудовий кодекс дозволяє розірвати трудовий договір не тільки через письмове повідомлення, але і за допомогою електронних засобів зв'язку.

- Тепер можна попереджати не тільки письмово, але і електронними засобами зв'язку. Тільки потрібно відзначити, якими саме, в трудовому договорі (дати емейл-адресу, на яку потрібно надіслати повідомлення, контакт в ватсапі і т.д.), - повідомив Милованов.

Він додав, що, як і раніше, співробітник повинен повідомити про свій намір за два тижні до відходу.

Дострокове звільнення

За словами міністра, нинішній закон передбачає список причин, за якими працівник може звільнитися раніше, ніж через два тижні. У той же час він зазначив, що даний перелік неповний і морально застарів.

- Що пропонується в новому законопроекті? Перелік причин, за якими можна звільнитися раніше ніж через 2 тижні, визначається трудовим договором. Тобто, на основі переговорів між роботодавцем і працівником. Це більш ефективно в сучасному світі, де у кожного можуть бути свої важливі причини, - підкреслив Милованов.

Компенсація за невиконання трудового договору

З прийняттям нового закону працівник зможе, як і раніше, в будь-який час розірвати трудовий договір, якщо роботодавець не виконує умови. Однак тепер працівник повинен буде письмово надати причини, а роботодавець - виплатити компенсацію в розмірі 50 денної зарплати. У тому випадку, якщо співробітник і роботодавець не дійдуть згоди, спір вирішує суд.

Обмеження для топ-менеджменту

- Нарешті, в новому законопроекті дозволяється за згодою сторін обмежити право 2-тижневого звільнення для керівного складу підприємства. На мою думку, це дуже раціональна норма. Раптове звільнення керівництва підприємства може знищити саме підприємство, - зазначив Милованов.

Він додав, що тепер сторони зможуть обговорити деталі і компенсацію при наймі на роботу, і зафіксувати це в трудовій угоді.

Право роботодавця розірвати договір

За новим законопроектом, зазначив міністр, роботодавець, звільняючи працівника за власною ініціативою, повинен буде виплатити йому підвищену компенсацію. Крім того, роботодавець повинен попередити про звільнення за два місяці. Він, звичайно, може звільнити за один день, але при цьому йому доведеться заплатити подвійну зарплату за цей період.

- Тобто, фактично компенсація тепер гарантована за 4 місяці. При цьому строк попередження буде залежати від терміну роботи. А компенсація може досягати і піврічної зарплати, - підкреслив Милованов.

Що за закон

Йдеться про оприлюдненому напередодні Верховною Радою законопроекті "Про працю", внесеному до парламенту на розгляд 28 грудня 2019 року. Документ покликаний змінити прийнятий ще в 1971 році "Кодекс законів про працю", а також ряд пов'язаних з ним нормативно-правових актів.

Щоб розвіяти чутки та домисли і міфи про новому Трудовому кодексу, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов пояснив особливості законопроекту. Зокрема, він підкреслив, що вагітних, людей з інвалідністю, пенсіонерів без їх згоди ніхто звільняти не буде.