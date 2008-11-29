5 прогнозів від МВФ для світової економіки

Міжнародний валютний фонд напередодні форуму в Давосі оновив прогнози щодо зростання світової економіки в окремих країнах. Оцінки експертів фонду викладені в звіті "Перспективи розвитку світової економіки".

МВФ прогнозує відновлення світової економіки до 3,3% в цьому році проти 2,9% в 2019 р Проте цей прогноз на 2020 г. є переглядом у бік пониження з 3,4%, заявлених в "Перспективи світової економіки" від жовтня 2019 р. Левова частка негативних факторів дісталася Індії, прогноз щодо розвитку економіки якої став "більш стриманим".

Очікується, що Індія, третя за величиною економіка Азії, виросте на 5,8% в 2020 р Таким чином, у порівнянні з жовтневим прогнозом фонду оцінка знижена відразу на 1,2%.

У МВФ заявили, що "внутрішній попит в Індії сповільнилося більш різко, ніж очікувалося", на тлі стресів у фінансовому секторі і зниження темпів зростання кредитування. Раніше МВФ рекомендував Індії відмовитися від податкового стимулювання та зосередитися на зростаючому держборзі.

Проте прогноз в 5,8% в цьому році є поліпшенням у порівнянні з передбачуваним зростанням в 4,8% в минулому році. Його забезпечили як монетарні, так і фіскальні заходи, а також зниження цін на нафту.

МВФ підвищив прогноз зростання Китаю на 2020 рік на 0,2% до 6,0%. Частково це пов'язано з тим, що торговельна угода першої фази Піднебесної з США, ймовірно, знизить деякі ризики, з якими стикається друга за величиною економіка в світі.

"Тим не менш невирішені суперечки про розширення економічних відносин між США і Китаєм, а також про необхідність посилення внутрішнього фінансового регулювання, як очікується, будуть продовжувати чинити тиск", - відзначають експерти фонду.

Прогноз щодо економічного зростання США переглянутий експертами МВФ в бік зниження: у порівнянні з жовтневими оцінками планка знижена на 0,1% до 2% в 2020 р

Як пояснили CNBC стратег з NatWest Markets Макс Лін, зниження прогнозу відображає уповільнення виробничого сектора в США і потенційні ризики від президентських виборів в кінці цього року.

Прогноз по зростанню економіки єврозони, навпаки, підвищений. Замість жовтневих 1,2% експерти МВФ очікують цього року зростання на 1,3%. Поліпшення оцінок в фонді пов'язують з очікуваним поліпшенням зовнішнього попиту.

Що стосується окремих країн, то фонд прогнозує зростання економіки Німеччини на 1,1%, Франції - на 1,3%, Італії - на 0,5%, Іспанії - на 1,6%.