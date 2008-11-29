Зеленський провів першу зустріч в Давосі

Президент обговорив з керівництвом компанії Cargill інвестиції в сільське господарство і реформу "Укрзалізниці".

Президент України Володимир Зеленський провів першу із запланованих на Міжнародному економічному форумі в Давосі зустрічей. На полях форуму відбулася бесіда президента України з головою правління і генеральним директором компанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

- Дуже приємно зустрітися з одним з найбільших інвесторів в аграрний сектор і аграрну логістику в Україні, - привітав співрозмовника президент, зазначивши, що в Україні запускається довгоочікувана земельна реформа, яка стане локомотивом зростання аграрного сектора та економіки в цілому.

Сторони обговорили реформу залізничного сполучення. Глава держави розповів, що зараз йде активна реформа "Укрзалізниці", і Україна буде рухатися до прозорості в цій галузі.

- У грудні 2019 року Кабмін вже схвалив запуск пілотного проекту щодо допуску приватних локомотивів на окремі маршрути, - нагадав Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна хоче бачити більше інвестицій компанії Cargill в переробку аграрної продукції. Зеленський додав, що Україна буде рада співпраці з Cargill Financial по запуску інструментів кредитування фермерів для збільшення врожайності та придбання нової агротехніки.

- Ми дійсно хочемо боротися за кожного інвестора, особливо за інвесторів, які знаходяться в Україні на постійній основі. Ми готові допомагати, чим можемо. Ми хочемо збільшення інвестицій і готуємо нові програми, - підкреслив Зеленський.

Девід Макленнан нагадав, що Cargill Inc. вклала в Україні понад півмільярда доларів, і зазначив, що високо цінує зміни, які відбулися з автоматизацією роботи з інвесторами. Він також додав, що інвестори позитивно оцінюють рух України до прозорості і активного співробітництва.

Як раніше повідомляла "КП в Україні" Зеленський прибув в Давос 22 січня. У президента України заплановано низку виступів і зустрічей з лідерами інших країн, після яких він увечері полетить на Всесвітній форум з питань Голокосту в Ізраїль. У зв'язку з цим Зеленський не буде на Українському ланчі. Замість нього - прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

ДОВІДКА

Cargill - американська приватна продовольча компанія. Штаб-квартира знаходиться в місті Міннетонка, штат Міннесота, США. Заснована в 1865 році.

Компанія Cargill працює в Україні понад 20 років. Її філіали розташовані в Києві, Каховці, Львові, Куцівці і Брагинівці. У компанії працює більше 500 співробітників.

Cargill в Україні займається виробництвом і торгівлею зерновими та олійними культурами, переробкою насіння соняшнику і сої. Виготовляє і пропонує до дистрибуції корми для тварин. Компанія Cargill володіє маслопереробним заводом в Каховці, комбікормовим заводом в Львівській області та двома елеваторами в Куцівці і Брагинівці.