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Как выбрать конвекционные печи в Киеве и другое оборудование для ресторанов?
Кухня в точке общественного питания должна быть максимально эффективной и универсальной, чтобы можно было приготовить любые блюда, которые невозможно создать в нужном качестве в домашних условиях. Следовательно, кухари имеют в своем распоряжении такое ресторанное оборудование в Украине, с которым не сталкивается ни одна дама в домашних условиях. Например, ни одна хозяйка не захочет купить пароконвектомат в Киеве или миксер планетарный в Киеве, т.к. объемы готовки делают подобную покупку попросту нецелесообразной.
Рассмотрим с вами, какое бывает оборудование для ресторанов Gastrotech, как его правильно подобрать, чтобы оно полностью соответствовало пожеланиям и требованиям.
Разновидности профессионального оборудования
На кухнях общественного питания нельзя ставить стандартную бытовую технику. Дело в том, что только оборудование для ресторана сможет выдержать такой вид нагрузок. Кроме этого, профессиональное оборудование должно быть безопасным, надежным и приготовленным из нержавейки высокого качества, выдерживая высокие температуры и большие нагрузки. При этом миксер планетарный Гасротех или конвекционные печи должны иметь соответствующие сертификаты. Только в этом случае можно быть уверенным, что оборудование прослужит в течение долгого времени. Зависимо от способа обработки продукции, кухонное профессиональное ресторанное оборудование может быть:
Выбор оборудования должен начинаться с определения класса и типа заведения, уровня загруженности, размеров кухонного помещения, количества рабочих, которые будут готовить блюда. Например, для маленького кафе или столовой может быть простая пароконвекционная печь или купить планетарный миксер. Дело в том, что здесь готовят в небольших количествах и обычно это не экзотические блюда.
Если это фаст-фуд, то необходимо специализированное оборудование, которые при необходимости, может находиться на улице. Это различные тостеры, вафельницы, грили, фритюрницы, аппараты для приготовления кофе, блинов, пончиков и т.д. А вот уже полноценный ресторан должен быть укомплектован самой разной техникой, чтобы можно было приготовить сложные и экзотические блюда. Профессиональные пароконвекционные печи не заставят клиента долго ждать свой заказ.
Основные разновидности оборудования для ресторанов и кафе
Это только малая часть оборудования, которое нужно в ресторане или кафе. Интернет-магазин GastroTech предлагает купить тестомес и другое оборудования для кафе и ресторанов от известных производителей. Доставку проводим по всей Украине, а также предоставляем консультацию по интересующим вопросам.
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