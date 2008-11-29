Как выбрать конвекционные печи в Киеве и другое оборудование для ресторанов?

Кухня в точке общественного питания должна быть максимально эффективной и универсальной, чтобы можно было приготовить любые блюда, которые невозможно создать в нужном качестве в домашних условиях. Следовательно, кухари имеют в своем распоряжении такое ресторанное оборудование в Украине, с которым не сталкивается ни одна дама в домашних условиях. Например, ни одна хозяйка не захочет купить пароконвектомат в Киеве или миксер планетарный в Киеве, т.к. объемы готовки делают подобную покупку попросту нецелесообразной.

Рассмотрим с вами, какое бывает оборудование для ресторанов Gastrotech, как его правильно подобрать, чтобы оно полностью соответствовало пожеланиям и требованиям.

Разновидности профессионального оборудования

На кухнях общественного питания нельзя ставить стандартную бытовую технику. Дело в том, что только оборудование для ресторана сможет выдержать такой вид нагрузок. Кроме этого, профессиональное оборудование должно быть безопасным, надежным и приготовленным из нержавейки высокого качества, выдерживая высокие температуры и большие нагрузки. При этом миксер планетарный Гасротех или конвекционные печи должны иметь соответствующие сертификаты. Только в этом случае можно быть уверенным, что оборудование прослужит в течение долгого времени. Зависимо от способа обработки продукции, кухонное профессиональное ресторанное оборудование может быть:

тепловым;

холодильным;

электромеханическим;

нейтральным.

Выбор оборудования должен начинаться с определения класса и типа заведения, уровня загруженности, размеров кухонного помещения, количества рабочих, которые будут готовить блюда. Например, для маленького кафе или столовой может быть простая пароконвекционная печь или купить планетарный миксер. Дело в том, что здесь готовят в небольших количествах и обычно это не экзотические блюда.

Если это фаст-фуд, то необходимо специализированное оборудование, которые при необходимости, может находиться на улице. Это различные тостеры, вафельницы, грили, фритюрницы, аппараты для приготовления кофе, блинов, пончиков и т.д. А вот уже полноценный ресторан должен быть укомплектован самой разной техникой, чтобы можно было приготовить сложные и экзотические блюда. Профессиональные пароконвекционные печи не заставят клиента долго ждать свой заказ.

Основные разновидности оборудования для ресторанов и кафе

Тепловое оборудование. Подобное оборудование напрямую влияет на приготовление салатов и блюд, делая их вкуснее и сочнее. Также с помощью теплового оборудования можно готовить ингредиенты для определенного блюда.

Плиты. Это газовые и электрические плиты, которые дают возможность выставить необходимую температуру и приготовить блюдо, которое нуждается в неукоснительного соблюдение рецептурного требования. Подобное оборудование, как и конвекционная печь или тестомесильные машины, дают возможность быстрей готовить блюда.

Пароконвектоматы. Профессиональное кухонное оборудование, которое делает процесс приготовления максимально простым. Сочетает в себе обработку паром и конвекцию, что позволяет оставить незаменимый вкус и теми же витаминами.

Холодильное оборудование. Это различные холодильники или холодильные шкафы, где есть возможность хранить продукты в целости и сохранности на протяжении длительного времени.

Это только малая часть оборудования, которое нужно в ресторане или кафе. Интернет-магазин GastroTech предлагает купить тестомес и другое оборудования для кафе и ресторанов от известных производителей. Доставку проводим по всей Украине, а также предоставляем консультацию по интересующим вопросам.