Рекламные пленки — виды и особенности применения

Красочные баннеры в метро, уличные вывески и этикетки товаров — вся перечисленная рекламная продукция выпускается с использованием самоклеящихся рекламных пленок. Ими быстро оклеивают основу листовки, придавая поверхности матовый или глянцевый вид. Такое покрытие улучшает внешние характеристики, защищает бумагу от пыли и влаги. Оформленные описанным способом рекламные материалы создадут положительное впечатление у клиентов и увеличат прибыльность бизнеса.

Разновидности продукции

Современные пленки для рекламы бывают нескольких разновидностей:

Для плоттерной порезки — используется при создании наклеек. Витражная — цветная, полупрозрачная. Используется в лайтбоксах — светящихся вывесках и при создании имитации витражей в ресторанах. Светоотражающая — для наружной рекламы, имеет сложную оптическую структуру. Внутри синтетической прослойки находятся спрессованные капсулированные шарики, сверху их покрывает алюминиевая амальгама. Отражающая свет надпись привлекает внимание в любое время суток. Максимальная удаленность обратного отражения света — 200 метров. Для печати — рекламное изображение печатают прямо на пленке. Верхний слой — полимерный, внутренний — бумажная клеящая основа. Этой пленкой оклеивают общественный транспорт и витрины. Монтажная — предназначена для перенесения аппликации или надписи с подложки на поверхность. Защищает переносимую аппликацию от повреждений и растягивания. После закрепления рисунка пленка снимается легким движением руки. Для ламинации — улучшает внешний вид визиток, листовок.

Обычно продукция изготавливается из винила. Литая пленка обладает повышенной прочностью, подойдет для оклеивания рельефных баннеров, вывесок. Каландрированная стоит дешевле, пригодна для ровных поверхностей. Также имеются разновидности с подложкой и однослойные.

Применение при создании рекламной продукции

Каждая разновидность имеет узкую сферу применения. Ознакомиться со всеми видами и заказать качественную пленку в Киеве выгодно в интернет-магазине https://plenka.market/reklamni-plivku/ с доставкой по всей Украине. В торговых центрах на стеклянных дверях принято размещать наклейку с названием магазина и часами работы. Оформить двери и витрины поможет пленка для плоттерной порезки. При помощи специального аппарата — раскройного плоттера, из нее вырезают буквы и украшения на клеевой основе.

Когда требуется перенести аппликацию или мелкий узор с высокой точностью, не обойтись без монтажной пленки. На выставках и в залах для приемов размещают стенды со всевозможными буклетами, календариками, листовками. Чтобы получить яркие и запоминающиеся рекламные материалы, выполняют ламинацию. Пленка для плоттерной резки позволяет наносить векторные изображения любого размера в высоком качестве. Представленная разновидность незаменима при создании наклеек для автомобилей.

В описании к любому виду пленки указываются следующие характеристики:

тип;

бренд;

количество метров в рулоне;

страна производитель;

цвет;

толщина в микронах;

ширина;

серия.

Бренд Oracal – немецкое качество

Продукция компании занимает лидирующие места в Европе и Украине. Компании Oracal принадлежит ряд торговых марок, например, Orafol. Доступная по цене самоклеящаяся пленка производится в Германии и выпускается в двух вариантах — матовая или глянцевая. Она имеет клеевую основу, при снятии не оставляет следов. Предлагается большой выбор расцветок, до десяти цветов в одной линейке. Срок службы изделий — до трех лет.