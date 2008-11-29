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Рекламные пленки — виды и особенности применения
Красочные баннеры в метро, уличные вывески и этикетки товаров — вся перечисленная рекламная продукция выпускается с использованием самоклеящихся рекламных пленок. Ими быстро оклеивают основу листовки, придавая поверхности матовый или глянцевый вид. Такое покрытие улучшает внешние характеристики, защищает бумагу от пыли и влаги. Оформленные описанным способом рекламные материалы создадут положительное впечатление у клиентов и увеличат прибыльность бизнеса.
Разновидности продукции
Современные пленки для рекламы бывают нескольких разновидностей:
Обычно продукция изготавливается из винила. Литая пленка обладает повышенной прочностью, подойдет для оклеивания рельефных баннеров, вывесок. Каландрированная стоит дешевле, пригодна для ровных поверхностей. Также имеются разновидности с подложкой и однослойные.
Применение при создании рекламной продукции
Каждая разновидность имеет узкую сферу применения. Ознакомиться со всеми видами и заказать качественную пленку в Киеве выгодно в интернет-магазине https://plenka.market/reklamni-plivku/ с доставкой по всей Украине. В торговых центрах на стеклянных дверях принято размещать наклейку с названием магазина и часами работы. Оформить двери и витрины поможет пленка для плоттерной порезки. При помощи специального аппарата — раскройного плоттера, из нее вырезают буквы и украшения на клеевой основе.
Когда требуется перенести аппликацию или мелкий узор с высокой точностью, не обойтись без монтажной пленки. На выставках и в залах для приемов размещают стенды со всевозможными буклетами, календариками, листовками. Чтобы получить яркие и запоминающиеся рекламные материалы, выполняют ламинацию. Пленка для плоттерной резки позволяет наносить векторные изображения любого размера в высоком качестве. Представленная разновидность незаменима при создании наклеек для автомобилей.
В описании к любому виду пленки указываются следующие характеристики:
Бренд Oracal – немецкое качество
Продукция компании занимает лидирующие места в Европе и Украине. Компании Oracal принадлежит ряд торговых марок, например, Orafol. Доступная по цене самоклеящаяся пленка производится в Германии и выпускается в двух вариантах — матовая или глянцевая. Она имеет клеевую основу, при снятии не оставляет следов. Предлагается большой выбор расцветок, до десяти цветов в одной линейке. Срок службы изделий — до трех лет.
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