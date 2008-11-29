Как попасть в список лучших мастеров перманентного макияжа от Степановой Виктории

Как попасть в список лучших мастеров перманентного макияжа?

Становление лучших мастеров перманентного макияжа происходит по - разному. В этот бизнес приходят косметологи, визажисты, художники, татуировщики, специалисты других, самых разнообразных профессий. Успеха достигают только те, кто:

готов вкладывать средства в свое постоянное обучение. Среди тысячи курсов нужно осторожно выбирать. Нельзя стать мастером, обучаясь только онлайн, понять все тонкости за три дня базового курса в школе, которая просто ближе к дому;

понимает, что это достаточно сложная профессия, умеет не опускать руки при сложностях. Работа с женским лицом требует огромной ответственности, постоянной практики, анализа собственного опыта, достигнутых результатов; умения признавать и исправлять ошибки, делая правильные выводы;

не экономит на технике и на материалах. Опытный мастер достигнет желаемого результата с любой, даже недорогой машинкой, но во время обучения стоит работать с качественной аппаратурой и только сертифицированными пигментами;

хочет стать профессионалом, дарить красоту, радость, а не заработать миллион в первый месяц работы;

имеет тонкий художественный вкус;

строит доверительные отношения с клиентами;

выгодно себя позиционирует, грамотно рекламирует свои услуги.

Главная ошибка многих новичков – считать себя МАСТЕРОМ сразу после обучения. Если было легко в школе – скорее всего неправильно учили. Главное оружие в конкурентной среде – это практика. Чем больше у Вас довольных клиенток – тем быстрее окажетесь в ТОПЕ лучших. И только от Вас зависит когда это произойдет – через год, через десять или же никогда.

Почему одесситки выбирают мастера Степанову Викторию?

Степанова Виктория в индустрии красоты сравнительно недавно, но ее услугами уже воспользовались десятки клиенток города Одессы. Она гарантирует качество всех видов работ: использует только сертифицированные препараты, умеет выслушать и понять пожелания клиентки, предложить самый оптимальный вариант по доступной цене.

Мастер работает в салоне красоты “Майами”, принимает только по предварительной записи. Обратитесь по телефону или воспользуйтесь онлайн формой на сайте https://permanent.od.ua/ и выберете удобное для Вас время.

Чаще всего одесситки вначале ищут мастера по татуажу бровей - женщины понимают, что правильные, ухоженные брови создают “характер” лица, его восприятие. Редко можно встретить идеально овальное лицо, которому подойдут брови любой формы. Специалист подчеркнет или слегка исправит Ваши особенности - Вы забудете про постоянное выравнивание и подкрашивание.

Какие преимущества татуажа губ перед обычной декоративной косметикой

“Попробовав на вкус” услугу, оставшись довольны результатом, клиентки возвращаются к Степановой Виктории уже как к мастеру татуажа губ. Опытный колорист выбирает оптимальный оттенок, учитывая цветотип, возврат, пожелания. Губы становятся ярче, но выглядят естественно - женщины навсегда забывают поплывшую, “съеденную” помаду и всегда уверены в своей неотразимости!