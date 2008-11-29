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Как попасть в список лучших мастеров перманентного макияжа от Степановой Виктории
Как попасть в список лучших мастеров перманентного макияжа?
Становление лучших мастеров перманентного макияжа происходит по - разному. В этот бизнес приходят косметологи, визажисты, художники, татуировщики, специалисты других, самых разнообразных профессий. Успеха достигают только те, кто:
Главная ошибка многих новичков – считать себя МАСТЕРОМ сразу после обучения. Если было легко в школе – скорее всего неправильно учили. Главное оружие в конкурентной среде – это практика. Чем больше у Вас довольных клиенток – тем быстрее окажетесь в ТОПЕ лучших. И только от Вас зависит когда это произойдет – через год, через десять или же никогда.
Почему одесситки выбирают мастера Степанову Викторию?
Степанова Виктория в индустрии красоты сравнительно недавно, но ее услугами уже воспользовались десятки клиенток города Одессы. Она гарантирует качество всех видов работ: использует только сертифицированные препараты, умеет выслушать и понять пожелания клиентки, предложить самый оптимальный вариант по доступной цене.
Мастер работает в салоне красоты “Майами”, принимает только по предварительной записи. Обратитесь по телефону или воспользуйтесь онлайн формой на сайте https://permanent.od.ua/ и выберете удобное для Вас время.
Чаще всего одесситки вначале ищут мастера по татуажу бровей - женщины понимают, что правильные, ухоженные брови создают “характер” лица, его восприятие. Редко можно встретить идеально овальное лицо, которому подойдут брови любой формы. Специалист подчеркнет или слегка исправит Ваши особенности - Вы забудете про постоянное выравнивание и подкрашивание.
Какие преимущества татуажа губ перед обычной декоративной косметикой
“Попробовав на вкус” услугу, оставшись довольны результатом, клиентки возвращаются к Степановой Виктории уже как к мастеру татуажа губ. Опытный колорист выбирает оптимальный оттенок, учитывая цветотип, возврат, пожелания. Губы становятся ярче, но выглядят естественно - женщины навсегда забывают поплывшую, “съеденную” помаду и всегда уверены в своей неотразимости!
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