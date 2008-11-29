Провайдери починають підвищувати тарифи: до чого готуватися в 2020 році

Один з найбільших постачальників послуги доступу в мережу підвищує тарифи на 30-40 грн в місяць.

В Україні є така традиція - щозими інтернет-провайдери починають підвищувати тарифи на свої послуги. Не став винятком і цей рік. З 1 лютого компанія "Воля" змінює абонентську плату і тарифну лінійку. У компанії перегляд тарифів пов'язують з підвищенням українськими медіагрупами цін на власні канали для провайдерів кабельного телебачення більш ніж в 2 рази.

Тарифні плани подорожчають на 30-40 гривень. Так, інтернет-тариф "Воля Turbo" буде коштувати 235 грн замість 195 грн в місяць. Тариф "Інтернет 100" подорожчає з 165 до 199 грн на місяць. Тариф "ТВ Київ" подорожчає на 30 грн - з 120 до 150 грн на місяць.

Як кажуть експерти ринку телекомунікацій, протягом року багато провайдерів переглядатимуть ціни як на послуги доступу до інтернету, так і на кабельне телебачення.

В інтернет-асоціації України кажуть, що вартість надання послуги доступу в мережу прив'язана до ціни енергоносіїв, витратних матеріалів, в т.ч. кабельної продукції. Отже, кажуть учасники ринку, якщо виростуть витрати на надання послуг, будуть переглядатися і тарифи.

Також представники інтернет-асоціації кажуть, що додаткові витрати на провайдерів можуть звалити запропоновані депутатами законопректи, які пропонують вважати будь-якого, хто надає послуги доступу в інтернет, повністю або частково складаються із зберігання і передачі інформації в будь-якій мережі, постачальником, що потрапляють під регулювання чиновниками.

В Асоціації вважають, що додаткове адміністративне навантаження на малого і середнього оператора в результаті призведе до суттєвого стрибка цін для споживача до "європейського рівня" - 30-40 євро на місяць.

Однак навіть без цих законопроектів економічно обґрунтована вартість доступу в інтернет для українських абонентів становить близько 230-250 грн (близько 10 доларів) на місяць. Якщо десь ціни нижчі, то це тільки завдяки високій конкуренції, яка спостерігається у великих містах. У невеликих населених пунктах, де конкуренція нижче, ціни вже досягають 300 грн в місяць за виділену лінію 100 Мбіт / с.

У зв'язку з цим експерти прогнозують подорожчання стандартних пакетів послуг орієнтовно на 10-25% до кінця року.