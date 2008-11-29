Цена промывки системы отопления: дешевле самому или нанимать специалиста?

Образование накипи в системе отопления – явление, которое имеет место при использовании в системе воды из водопровода. В процессе нагрева жидкости образовываются соли, которые оседают на стенках оборудования – трубах, батареях, внутренних элементах котла.

Хоть и явление образования накипи вполне обыденное и естественное, вреда от этого много:

радиаторы по квартире прогреваются плохо, наблюдается неравномерный нагрев: вверху теплые, снизу – холодные;

слышны постукивания внутри котла;

оборудование быстрее приходит в негодность;

котел работает в нагрузку, используя больше газа или электричества.

Некоторые владельцы частных домов и квартир решаются на самостоятельное выполнение процедуры очистки. Кажется, что цена промывки системы отопления в таком случае ниже. Так ли это?

Как промыть систему самому?

Неправильно думать, что очистка отопительной системы своими руками – легкая задача. У пользователя два варианта действий – механически очистить радиаторы и трубы или использовать специальное оборудование.

Как говорят специалисты компании Masterboiler , цена промывки системы отопления механическим методом самая минимальная. Потребуется купить ерш из стальной проволоки, шланги, корщетку. Систему нужно избавить от теплоносителя, воду слить. После этого снимают радиаторы, производят их чистку ершиком. После прочистки оборудование устанавливают на место, систему наполняют водой. Возможно образование воздушных пробок в батареях, их удаляют.

Проще и быстрее очистить систему, применяя химические средства и оборудование. Его придется купить или арендовать. Некоторые для экономии решают самостоятельно приготовить растворы, используя кислоту. Такой вариант опасен: пользователь не только может повредить оборудование, но и сам подвергается опасности получить ожог.

Профессиональная промывка: в каких случаях обратиться к мастерам

С точки зрения безопасности и оперативности профессиональная очистка системы отопления – лучший вариант. Обойдется процедура дороже, но заказчик будет уверен в качестве проделанной работы. Компания предоставляет гарантию качества, сертификаты на использованные средства и установки.

Выполнение очистки происходит без участия владельца недвижимости. Ответственность за выполнение – на мастерах. Специалисты, имеющие опыт работы в проведении очистительных процедур, смогут правильно отреагировать в случае форс-мажора, предотвратят возможные осложнения.

Киевская компания masterboiler.com.ua выполняет промывку систем отопления в частных и многоквартирных домах. Сотрудники предоставляют сертификаты безопасности на используемые реагенты, сами подбирают средства и бустер. Мастера действуют в зависимости от количества накипи и уровня засоренности. При желании можно узнать у специалистов об особенностях ухода за отопительной системой и о ее правильном обслуживании.