Створено найшвидший об'єкт у Всесвіті

У 2018 році дослідники створили найшвидший штучний об'єкт - ротор з наночастинками кремнезему у формі гантелі. "Вдаривши" по об'єкту лазерним променем, вчені змусили його обертатися зі швидкістю 60 мільярдів обертів на хвилину.

Щоб "наногантель" могла вільно обертатися, дослідники помістили її в вакуумну камеру і підняли "в повітря" за допомогою оптичного пінцета.

В ході нової роботи команда побила власний рекорд. Використовуючи ту ж техніку, фізики створили нанорозмірний ротор, який обертається в п'ять разів швидше.

Як і в попередніх версіях, об'єкт являє собою частку кремнезему, підвішену в вакуумі. Обертаючись, вона розганяється до 300 мільярдів обертів на хвилину.

Для порівняння: шпиндель стоматологічної бормашини обертається зі швидкістю 500 тисяч обертів на хвилину, в той час як пульсар з рекордною швидкістю обертання - найшвидше відомий природний об'єкт - робить 707 обертів на секунду, або 42420 обертів на хвилину.

В ході нового експерименту вчені використовували два лазерних променя: один підвішений "наногантель" в вакуумі, а поляризовані імпульси другого лазера змусили об'єкт обертатися.

Автори експерименту пояснюють: світло саме по собі має незначне але все ж и вплив майже на будь-який об'єкт. Це явище відоме як тиск світла. (До речі, не так давно супутник з сонячним вітрилом вперше використав тиск сонячного світла для маневру.)

За словами фахівців, їх кремнієва "наногантель" стала ще й самим чутливим в світі детектором крутного моменту. За цим показником пристрій в 600-700 разів перевищує можливості будь-яких інших. Це означає, що установка може бути використана для дослідження і вимірювання квантових ефектів, таких як вакуумне тертя.

Крім того, нанодетектор крутного моменту можна застосовувати для вимірювання пов'язаних ефектів, включаючи ефект Казимира і магнетизм на нанорівні. Такого роду дослідження дозволять інженерам розробляти інноваційні наноелектронні пристрої.