Призов з 18 років: як можна отримати відстрочку

Обіцянка Міноборони не забирати силою в армію випускників шкіл може швидко забутися.

Після хвилі емоцій, яку викликав указ Володимира Зеленського про призов в армію з 18 років, Міністерство оборони пішло на задній хід: повістки розсилати молодим людям, які досягли 20-річного віку, повідомив глава оборонного відомства Андрій Загороднюк. Але ті, хто молодший, досягнувши повноліття, можуть піти на строкову службу, якщо самі попросяться.

У той час як Міноборони пояснює зниження призовного віку проханнями самої молоді, військові експерти кажуть про інтереси армії. У військових частинах хронічний некомплект бійців, і з кожним призовом ці проломи заповнювати все важче. До 20 років багато молодих людей вже влаштовують своє життя - вступають до вузів, роз'їжджаються по країні на роботу без реєстрації, виїжджають за кордон.

Вже скільки разів в Міноборони обіцяли, що не влаштовуватимуть незаконне "полювання" на призовників, а щороку то тут, то там виникають скандали з облавами по нічним клубам, паркам відпочинку та інших місць скупчення молоді. У відповідь на нападки правозахисників у військкоматах тільки розводять руками: а що робити?

Саме з таких міркувань - щось робити треба - і вирішено було відновити призов з 18-річного віку, щоб отримати додатковий "живий резерв".

- Думаю, заява Міноборони - це спроба погасити резонанс, викликаний указом Зеленського. Президент своїм указом лише повернув в силу законодавчу норму, яку змінив Порошенко, - каже військовий експерт Олег Жданов. - Згідно із законом призов починається з 18 років, згідно з указом тепер і 18-річним можна розсилати повістки. Якщо це обіцяють не робити сьогодні, то ніщо не завадить зробити завтра.

Легко припустити, що весняний призов-2020 дійсно пройде за правилами, які встановив екс-президент Порошенко. Повістки будуть отримувати чоловіки у віці від 20 до 27 років. Якщо 18-річні або 19-річні добровольці в строковики дійсно стануть приходити на призовні пункти, з цього зроблять гарну рекламну кампанію.

А ось під час осіннього призову цілком можуть заробити нові, як ми вже говорили, законні правила.

- Всі хлопці, які навчаються у випускних класах, поставлені на військовий облік, всі отримали посвідчення призовника, всі знаходяться за своїми адресами. Ось вам гарна армія, - зазначає Олег Жданов. - 18-річні хлопці, які не надійшли до вузу або не мають інших причин для відстрочки, можуть отримувати повістки вже до кінця вересня. Громадський резонанс на той час спаде, система перебудується на більш ранній заклик, як це було до 2015 року.

З введенням 12-річної освіти хлопчиків, які прийшли в школу в 6,5 років, можна буде брати в армію відразу після випускного. Що ж стосується юних добровольців, то нагадаємо, що при призові з 20-річного віку їх права не були так вже ущемлені. Хлопці, які бажають скуштувати військової частки, з 18 років мають право подавати заяву на контрактну службу.

Хто може отримати відстрочку

Неважко припустити, що сім'ї випускників цього року будуть намагатися правдами і неправдами отримати відстрочку від весняного призову. Закон говорить з цього приводу наступне.

+ Відтермінування від армії отримують студенти денної форми навчання у вищих навчальних закладах, училищах, коледжах, технікумах, що мають державну акредитацію. Можна припустити, що цього літа буде приплив абітурієнтів на спеціальності, які раніше не користувалися популярністю у молоді і де низький прохідний бал.

Відстрочка дається на весь період навчання, включаючи магістратуру, після чого втрачає силу. Другу відстрочку можна отримати під час вступу до аспірантури, інтернатури або духовної академії.

+ Від армії до призовників, під опікою яких знаходяться непрацездатні батьки (одинокий батько) або опіка оформлена на родича, який не має інших годувальників.

+ Від призову може врятувати ранній шлюб і раніше батьківство. В армію не повинні брати, якщо дружина вагітна або дитині не виповнилося трьох років.

Також приводом для відстрочки є інвалідність дитини або дружини.

+ Відстрочка дається, якщо призовник буде визнаний єдиним годувальником сім'ї - має на утриманні неповнолітніх братів або сестер або одиноку матір (батька), на руках у якої двоє і більше неповнолітніх дітей.

Обов'язкова умова - офіційне працевлаштування

+ Від призову звільняють особи, що надійшли на службу в поліцію, педагогічні та медичні працівники, які працюють в сільській місцевості.

Міцно займіться здоров'ям

Окремим рядком прописана відстрочка про стан здоров'я. Тут рішення приймають медичні комісії при військкоматах. Слід зібрати довідки про перенесені операції, хронічних захворюваннях, але вони можуть залишитися непоміченими.

- Часто родина скаржиться, що їх дитина має той чи інший розлад здоров'я, а медкомісія визнала його придатним до військової служби, - каже адвокат Олексій Сиротін. - При військкоматах дійсно проводять поверхневий огляд. Тому рекомендую організувати до початку призову повне медичне обстеження в державній або приватній клініці.

Якщо при огляді виявлять хворобу якогось органу або патологію (а при нинішньому стані здоров'я молоді це, на жаль, ймовірно), потрібно оформити медичні документи. Для призовної комісії самі по собі вони нічого не означатимуть. Але послужать підставою для направлення призовника на лікарсько-консультаційну комісію при стаціонарній медустанові, де діагноз повинні підтвердити.