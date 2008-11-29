НАСА пропонує будувати на Марсі та Місяці будинку з грибів

У науковій фантастиці поселення людей на Марсі та інших планетах часто представляються як футуристичні споруди з металу і скла. Однак в реальності місця проживання майбутніх колоністів можуть бути більш "зеленими", вважають фахівці НАСА.

Вони розробляють технологію вирощування різних структур з грибів, а точніше, з міцелію. Це вегетативне тіло грибів, що складається з тонких розгалужених ниток.

Головний дослідник мікоархітектурного проекту астробіолог Лінн Ротшильд (Lynn Rothschild) зазначає: існуючі дизайнерські рішення змушують майбутніх колоністів, немов черепах, тягти свої будинки на собі. Але транспортування будматеріалів і необхідної техніки з Землі потребує надзвичайних витрат.

Грибні будинки, вирощені прямо на місці, - перспективна і малозатратная альтернатива.

За словами фахівців, при певних умовах "колонії" найтонших ниток міцелію здатні об'єднуватися в більші структури і створювати складні конструкції. Наприклад, плодові тіла грибів або ... будівельні блоки.

В ході космічного перельоту міцелій буде "бездіяльним", а вже після прибуття на Місяць або Марс з нього можна буде в прямому сенсі слова вирощувати будинки, а також меблі та інші необхідні предмети. Для цього грибні заготовки потрібно буде просто залити водою.

До речі, ще в 2018 році автори проекту продемонстрували один з перших прототипів - грибний табурет. Його вирощували з міцелію протягом двох тижнів, після чого запекли, щоб вийшов сухий і міцний предмет меблів.

Як пояснює Лінн Ротшильд, ключем до успіху цього проекту стало використання ціанобактерій, які в процесі фотосинтезу виділяють кисень і речовини, необхідної для росту міцелію.

За задумом дослідників, майбутні житла матимуть тришарову структуру. Зовнішній шар буде складатися з водяного льоду, який можна добувати на Місяці або Марсі. Він послужить захистом від радіації.

Також автори проекту не виключають, що в один прекрасний день "грибні" будинки можуть з'явитися і на Землі. Цей підхід дозволить знизити викиди вуглецю, які генерує будівельна галузь промисловості.

Додамо, що раніше дослідники запропонували розселяти майбутніх колоністів Місяця і Марса в будинку-орігамі і крижані "голку". Крім того, вирішити квартирне питання допоможуть цеглини з марсіанського грунту і місячного пилу.

Другий шар - з ціанобактерій - буде поглинати світло, що проходить через лід. Мікроорганізми будуть виробляти кисень для людей і поживні речовини для останнього шару - міцелію.

Цей внутрішній шар послужить каркасом для "живого будинку". Спершу міцелій потрібно буде активувати для зростання в замкнутому середовищі (всередині каркаса), а потім запекти будівельні блоки.

При цьому, навіть якщо деякі нитки міцелію якимось чином "здійснять втечу", вони не зможуть розростися. Перешкоджати цьому будуть внесені творцями генетичні зміни. Тобто міцелій буде життєздатним лише в певних умовах, створених людьми.

Важливо відзначити, що міцелій також може використовуватися для фільтрації води, вилучення мінералів з стічних вод, регулювати вологість і навіть біолюмінесцентне освітлення. Крім того, з нього можуть бути створені будинки, здатні самозаліковуватися в разі виникнення пошкоджень.

Поки, правда, ці можливості лише теоретичні: вчені мають намір вивчити їх в майбутніх роботах.