Зе-реформи: зменшити кількість міністерств, щоб потім їх збільшити

Президент Володимир Зеленський поставив завдання прем'єр-міністрові взяти курс на збільшення кількості міністерств.

Щоб Олексій Гончарук зміг і далі працювати прем'єр-міністром, президент Володимир Зеленський озвучив йому кілька умов. Одне з них - роз'єднати кілька міністерств, як мінімум три.

Навіщо Зе-влада повертає назад реформу держвлади: навіщо потрібно було в серпні 2019 року скорочувати кількість міністерств, щоб в січні 2020 роки їх знов збільшувати.

Заощадили, щоб розщедритися

Щоб зробити Кабмін "максимально прагматичним", заощадити державні кошти на "роздутий чиновницький апарат», не оголяти проблему з кадровим голодом, в серпні минулого року "зелені" зважилися на скорочення і об'єднання міністерств. До питання підійшли комплексно. Скоротили кількість віце-прем'єрів. Якщо в уряді Володимира Гройсмана було шість віце-прем'єрів, то в чинному уряді Олексія Гончарука всього лише два. Зменшилася і кількість міністрів: в Кабміні Гройсмана був 21, в уряді Гончарука - 16. Зменшення відбулося за рахунок скасування та поглинання.

Днями президент Володимир Зеленський дав команду прем'єр-міністру Олексію Гончаруку розгорнути реформу на 180%.

- Мені здається, час показав, ми бачимо, що деякі міністерства повинні бути розділені, - звернувся з реформаторською пропозицією до прем'єр-міністра Зеленський і озвучив, які відомства в першу чергу потрібно подробити: Мінекономіки, Мінкульт, Мінветеран. Гончарук пообіцяв до 4 лютого надати нову концепцію по штатній структурі уряду.

Більшість експертів схвалюють такий "задній хід" нової влади. Стверджують, що серпневий експеримент зі скорочення міністрів не увінчався успіхом. Оновлені відомства не можуть похвалитися результатами своєї роботи.

- Не можна було об'єднувати різнополярні міністерства. Чого домоглися тим же об'єднанням Мінекономіки і Мінагропромисловості? Милованов отримав непідйомний для нього функціонал, не впорався - тепер страждають усі. Зростання економіки за підсумком IV кварталу минулого року істотно впав, а в "аграрці" взагалі катастрофа. Доходи до держбюджету скоротилися. А це означає, що освіта й охорона здоров'я ризикують бути недофінансованими, провиснуть соцвиплати, - каже політолог Володимир Цибулько. - Схожа історія і з оновленим Міністерством культури - замість того щоб розвивати культуру, спорт і займатися молодіжними програмами, відомство Бородянського зосередилося на написанні законопроекту, який де-факто вводить цензуру в країні.

Скорочення міністерств не привело і до очікуваної економії держвидатків на органи влади. І пояснюється це досить просто. Відомства механічно скоротили, а ось функції, які були покладені на "скорочених" міністрів і їх апарат, залишилися колишніми. І їх комусь потрібно виконувати. При нових мегавідомствах почали створювати нові департаменти, в які перевели співробітників зі скасованих міністерств. І, як підкреслюють експерти, нерідко на перших порах штат таких департаментів неабияк роздувається.

Прискорили перезавантаження влади

В експертних колах озвучується думка, що серпневе скорочення міністерств знадобилося Зе-команді, щоб швидше перезавантажити владу в країні, скоротити час на кадрові торги при формуванні уряду. А тепер, коли позиції Зеленського і Ко досить міцні, можна йти на розширення кількості відомств.

- Чим більше міністерств, тим запекліші торги за посади під час формування коаліції. "Слугу народу" вдалося створити монобільшістю. Хотіли швидко сформувати уряд. І щоб уникнути зайвих торгів між своїми, пішли на скорочення відомств, - припускає політолог Петро Олещук. - Крім того, потрібно було "почистити" деяких апаратників. А як у нас в країні можна швидко і без шуму звільнити чиновника, щоб він потім не зміг відновитися через суд? Провести масові реорганізації відомств!

Що стосується кадрового голоду в команді Зеленського, то, за словами експертів, він уже не так гостро відчувається, як це було відразу після дострокових парламентських виборів. З висоти владних кабінетів Зе-команда придивилась, і на лавочці запасних з'явилося чимало потенційних кандидатів на міністерські пости.

Довідка

Реорганізація міністерств

скасували:

Міністерство інформаційної політики.

Міністерство з питань євроінтеграції.

об'єднали:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства = Міністерство економіки + Міністерство агропромисловості.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища = Міністерство енергетики та вугільної промисловості + Міністерство екології та природних ресурсів.

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і переміщених осіб = Мінветеран + Міноктериторій.

Міністерство культури, молоді і спорту = міністерство культури + Міністерство у справах молоді та спорту.