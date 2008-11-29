Чем сайты для ресторанов отличаются от обычных

Что подразумевается под определением "обычный сайт": информационный, справочный, игровой, блог и тому подобное. То есть это тот сайт, который не приносит прибыли бизнесу владельцу ресторана.

Сайт для ресторана носит рекламный и коммерческий характер. Здесь посетители могут узнать всю необходимую информацию о работе ресторана, меню и другое. При этом многие рестораны сейчас пользуются дистанционными продажами. На сайте организован специальный раздел для оформления доставки блюд на дом с помощью курьера. Данный ресурс является расширением имеющегося бизнеса, престижным дополнением и рекламным ходом. Поэтому, сайт для ресторана несет исключительно информационно-коммерческий характер.

Сравнение ресторанного сайта с другими

Итак, существуют следующие отличительные особенности ресторанного сайта:

Фоновое оформление соответствует типу ресторана;

Узкая тематика контента, направленная исключительно на целевой ресторан;

Наличие контактной информации, графика работы, возможности бронирование столиков;

Раздел с акциями, новостями и скидками;

Наличие отдельного сервиса по доставки блюд на дом;

Простота пользовательского интерфейса для заказа блюд и выполнения других действий;

Разделы с ненавязчивой рекламой.

Другие сайты, не относящиеся к коммерческой тематике, не нуждаются в рекламе, презентабельном виде и функций для продаж. Ресторанный сайт необходим исключительно для заработка. Когда простой сайт нужен для информации. Конечно же, владелец может зарабатывать на рекламе, но это не является коммерцией. Разработка сайта для ресторана ведется с учетом всех тонкостей UX и UI для удержания посетителей и склонению их к совершению действий.

Сайт для ресторана относится к категории сложных сайтов ввиду наличия на нем функционала как в интернет-магазине. Разработка сайта требует «ювелирного» подхода. Поэтому, если вам нужна разработка сайта для ресторана в срочном порядке, то самым правильным решением станет обращение к профессиональным разработчикам. Веб-студия Тотонис является одним из лидеров на рыке информационных технологий, предоставляющем услуги по веб-разработке. У нас вы можете заказать сайт для ресторана по конкурентно низкой цене. Продукт будет готов в самые сжатые сроки, не смотря на его сложность. Мы создадим прототип сайта, отвечающего стилю вашего ресторана. Несомненно, стоимость его разработки окупится для вас в кротчайшие сроки и умножит вашу прибыль.