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Кабмін прийняв документ про початок кредитування малого бізнесу

Кабінет міністрів України прийняв постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" для малого бізнесу в Україні з 1 лютого.

Зазначено, що програма державної підтримки малого та середнього бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу.

"Уряд визначив механізм використання бюджетних коштів в рамках діяльності Фонду розвитку підприємництва. Реалізація програми" Доступні кредити 5-7-9% "також передбачає ряд інструментів для забезпечення доступності кредитів", - повідомив глава уряду.

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