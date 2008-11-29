У Держстаті шокували співвідношенням смертності і народжуваності

Жителів України стало на 230,5 тисячі менше.

За січень-листопад 2019 року жителів України стало на 230,5 тисячі менше. Смертність перевищує народжуваність майже в два рази: на 100 померлих - 54 новонароджених, повідомили в Державній службі статистики.

- Чисельність населення в Україні, згідно з оцінкою, на 1 грудня 2019 р склала 41922,7 тис. чоловік, - сказано в повідомленні.

У Держстаті з'ясували, що в січні-листопаді 2019 року народилися 286,7 тисячі дітей. За той же період в 2018 році на світ з'явилися 312,6 тисячі українців. За 11 місяців 2019 року природний спад населення склав 533,7 тисячі осіб, а ось за такий же період в 2018 році - 535,1 тисячі.

Відзначають, що в Україну приїхали більше людей, ніж виїхали (на 16 тисяч 456 осіб). У січні - листопаді 2018 року цей показник був менше (13 тисяч 677 осіб).

При підрахунку чисельності не врахували Крим і Севастополь. Природний і міграційний рух населення підрахували, не враховуючи особливі райони Донецької і Луганської областей, Крим і Севастополь.

В кінці листопада почали пробний перепис населення України. Перший етап пройшов онлайн, в ніч з 30 листопада на 1 грудня, а другий - з 14 по 23 грудня.

У 2020 році в Кабінеті міністрів провели повноцінний перепис населення. До цього єдину перепис проводили в 2001 році. З'ясували, що в Україні живе 48,5 мільйона чоловік.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що на перепис населення можуть витратити 5 мільярдів гривень, тому "простіше зробити так званий електронний перепис населення".