Тетянин день: історія, традиції та прикмети свята

Тетянин день традиційно відзначають 25 січня. Це свято пов'язане зі святою великомученицею Тетяною Римською, яка є покровителькою молоді та студентства.

День Тетяни 2020: історія свята

Мучениця Тетяна жила в знатній на ті часи римській сім'ї, вона з дитинства виховувалася як справжня християнка. Досягнувши повноліття, вона пішла служити в храм, в якому надавала допомогу бідним і доглядала за хворими.

У 226 році християнку взяли в полон язичники. Вони щодня катували дівчину, проте вже до ранку її рани гоїлися. Коли дівчину кинули на арену до голодного лева, тварина вляглася біля її ніг і почала лизати їх. Намагалися спалити - але вогонь не завдав Тетяні шкоди.

Після цього язичники зарубали дівчину мечем. Вважається, що Тетяну вбили 25 січня (12 січня за старим стилем).

Чому день студента

У 1775 році в день пам'яті Тетяни - 25 січня - імператриця Єлизавета підписала Указ про відкриття в Москві першого російського університету. Проект був розроблений Ломоносовим. Після цього вийшов указ Миколи I, де він розпорядився святкувати не день відкриття університету, а підписання акту про його заснування. Так, волею монарха, Тетянин день став студентським святом. Згодом народний поголос приписала цій святій покровительство студентам. Зараз вважається, що свята Тетяна допомагає в навчанні, "розум прояснює, а пам'ять - покращує". Крім того, мучениця - покровителька всіх Тетян.

Студентські традиції на Тетянин день

Найбільш відома студентська традиція на Тетянин день - заклик. Увечері 25 січня студенти виходять на балкон (визирають у вікно) з розкритою заліковою книжкою і кричать "Шара, прийди!" Приємною прикметою вважається, якщо у відповідь хтось крикне "Уже в шляху".

25 січня багато студентів малюють на останній сторінці залікової книжки маленький будиночок з трубою. При цьому вважається, що чим довше дим, тим легше буде навчання в цьому році.

Студенти вірять, що в Тетянин день не можна читати конспекти, інакше за прикметами іспит буде проходити складно.

Народні традиції на Тетянин день

Вважається, що якщо дівчинка народилася на Тетянин день, то вона буде гарною господинею!

25 січня було прийнято пекти короваї у вигляді Сонця.

Якщо на Тетянин день піднятися на найвище місце в окрузі і, подивившись на сонечко, загадати бажання, воно обов'язково здійсниться.

У цей день прийнято ставити свічки в церкві за успіхи в навчанні.

У церквах цього дня проходять богослужіння на честь мучениці Тетяни.

Прикмети на Тетянин день

Багато з них пов'язані з приготуванням обрядового короваю: