Эпиляторы - виды, различия и функционал

Удаление нежелательных волос — косметологическая процедура, регулярно выполняемая большинством женщин. Если надоедает отводить слишком много времени процедуре, покупка эпилятора становится настоящим открытием. В интернет-магазине https://comfy.ua/epilator/ можно заказать различные виды эпиляторов с доставкой по Киеву и другим городам Украины. Остается разобраться в различиях между моделями и выбрать вариант, устраивающий по характеристикам и цене.

Разновидности современных эпиляторов

Существуют три вида устройств, различающихся типом механизма удаления волос:

Пинцетный — от 20 до 50 пинцетов располагаются в шахматном порядке. Волосок выдирается отдельным пинцетом, в итоге по одной области приходится проводить несколько раз.

Дисковый — диски движутся, одновременно удаляя нежелательную растительность. Подвижные элементы выполняются из керамики или металла — стали.

Смешанный — за счет дисков волосок приподнимается, затем его выдергивает пинцет.

От количества пинцетов или дисков зависит, сколько волос удалит прибор. Перечисленные модели подходят для удаления волосков длиной не менее 5 миллиметров.

Подбор модели по типу кожи

Если выбрать аппарат с сухим типом работы, не потребуется предварительно наносить на кожу крем для бритья. Девушкам с чувствительной и склонной к раздражениям кожей желательно выбрать эпилятор, работающий влажным способом. Он не испортится, если произвести обработку влажной кожи, намазанной кремом. Когда нога находится под струей воды, такой прибор не пострадает. Самыми удобными являются модификации с двумя режимами — влажным и сухим.

Функционал

Важный параметр — количество регулировок, желательно наличие двух-трех режимов. В моделях с тремя скоростями легким нажатием на кнопку выбирается наименее болезненный режим. Большинство устройств имеют аккумулятор, дешевые эпиляторы работают только от провода. Есть приборы с батарейками, они менее мощные, незаменимы для дачи. Лучше заплатить немного больше за аккумуляторное устройство, тогда процедура станет комфортнее.

В качестве примера стоит привести немецкого производителя Braun. Фирма внедряет инновационные технологии, модели Silk-epil оснащает яркой светодиодной подсветкой. За счет подсветки лучше видна обрабатываемая область, меньше вероятность просмотреть пару волосков. Чтобы удалялось больше растительности с первого прохода, производитель выпускает приборы с плавающими головками.

Комплектация

Обычно к стандартной модели прилагается щеточка для удаления налипших волос. Количество насадок в комплекте к устройству варьируется. В наборе с дорогостоящими моделями прилагается ряд насадок, необходимых при проведении различных процедур по уходу за лицом и телом:

Бритвенная головка. Бикини- триммер. Насадка-массажер. Щеточка-очиститель для лица. Пилинг-насадка. Обезболивающая насадка.

Вывод

Для комфортного использования желательно наличие двух-трех скоростей, аккумулятора, влажного и сухого режима. Важно выбрать надежного производителя, например, Rowenta, Panasonic, Remington. Конечный выбор зависит от технических характеристик и планируемых затрат. Сейчас в продаже найдутся модели от 179 до 4 999 гривен.