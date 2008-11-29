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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Озвучена сума боргу України на 2020 рік
Міністерство фінансів надало звіт, де говориться, що Україна протягом 2020 року має виплатити 400,7 млрд грн боргу.
Про це повідомляє прес-центр відомства.
З цієї суми 169,24 млрд грн зовнішнього боргу і 231,46 - міністерство внутрішніх справ.
Сума боргу розбита на чотири частини, найменший платіж припадає на четвертий квартал, а найбільший - на третій.
Так, в першому кварталі необхідно буде заплатити 108,24 млрд гривень. З них 33,55 млрд грн зовнішнього боргу і 74,69 млрд грн внутрішнього.
У другому кварталі сума виплат зафіксована на рівні в 101,97 млрд грн, де 39,46 млрд грн зовнішнього боргу і 62,51 млрд грн - міністерство внутрішніх справ.
У третьому кварталі доведеться заплатити найбільше. У період з липня по вересень Україна повинна заплатити 153,83 млрд грн. З них 86,55 млрд грн зовнішнього боргу і 67,28 грн - міністерство внутрішніх справ.
На четвертий квартал доводиться найменша сума - 36,66 млрд грн. Таким чином, за останні три місяці року необхідно буде виплатити 9,69 млрд грн зовнішнього боргу і 26,97 млрд грн - міністерство внутрішніх справ.
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