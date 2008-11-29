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Сельхозтехника бу: виды. категории, преимущества

Сельское хозяйство является одной из главный сфер в развитии любого государства, поэтому для получения высоких результатов требуется постоянное развитие технологий и применение усовершенствованных машин и механизмов. К сожалению, новые устройства порой стоят очень дорого и не каждое хозяйство, а уж тем более фермер, не могут себе позволить приобрести ничего из новинок - на помощь приходят компании, которые действуют в другом направлении - сельхозтехника бу в огромном ассортименте и отличного качества будет доступна всем желающим.

Виды и категории

  • полив - специальные оросительные машины для обеспечения корневого и воздушного питания, очень востребованы при выращивании овощных и кормовых культур при посадках и вегетации, а также при поливе в засушливое время на полях;
  • внесение удобрений - повышение качества урожайности и ее увеличения, существует множество модификаций, например для жидких удобрений, навозоразбрасыватели, центробежные и авиационные;
  • почвообработка - полное рыхление, уборка сорных растений, выравнивание поверхности обрабатываемой земли;
  • заготовка кормов - косилки и кормоуборочные комбайны, прекрасно решают проблемы быстрого сбора травы и силоса с сохранением питательных свойств без их потери;
  • посевные работы - основное направление, где в приоритете любые конфигурации сеялок, рассчитанных на разную глубину посева в почвы и аккуратного и бережного внесения семян без их порчи;
  • химическая защита - специальные модели, которые быстро вносят в грунт необходимые препараты для защиты растений от болезней и паразитов;
  • уборка зерновых - самый востребованный вид, в котором главное место занимает комбайн, в этой категории можно найти абсолютно разные модели начиная от самых компактных до огромных для больших территорий;
  • обработка зерна - здесь представлены зерноочистительные комплексы для очистки и калибровки полученного урожая, а также зерносушилки и сепараторы, которые позволяют убирать вредные примеси, мусор и грязь из полученного урожая, а также отбирать лучшие и элитные посевные материалы.

Ни одно предприятие не сможет увеличить объемы полученного урожая без применения современных агрегатов. Вся бывшая в употреблении техника, представленная на рынке, в отличном состоянии, с необходимыми документами. Стоит обратить внимание, что всегда в наличии огромный выбор запасных частей и дополнительных устройств. Если потребуется, то всегда есть специалисты, готовые проконсультировать по любым возникшим вопросам.

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