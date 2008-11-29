|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Сельхозтехника бу: виды. категории, преимущества
Сельское хозяйство является одной из главный сфер в развитии любого государства, поэтому для получения высоких результатов требуется постоянное развитие технологий и применение усовершенствованных машин и механизмов. К сожалению, новые устройства порой стоят очень дорого и не каждое хозяйство, а уж тем более фермер, не могут себе позволить приобрести ничего из новинок - на помощь приходят компании, которые действуют в другом направлении - сельхозтехника бу в огромном ассортименте и отличного качества будет доступна всем желающим.
Виды и категории
Ни одно предприятие не сможет увеличить объемы полученного урожая без применения современных агрегатов. Вся бывшая в употреблении техника, представленная на рынке, в отличном состоянии, с необходимыми документами. Стоит обратить внимание, что всегда в наличии огромный выбор запасных частей и дополнительных устройств. Если потребуется, то всегда есть специалисты, готовые проконсультировать по любым возникшим вопросам.
Інші статті номеру
|
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com