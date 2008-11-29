В каких случаях эффективна настройка ремаркетинга в Google Ads?

Ремаркетинг в Google Adwords – это едва ли не самый эффективный и доступный инструмент, позволяющий создавать контекстные рекламные объявления. С его помощью можно не только напомнить о себе клиентам, которые ранее осуществляли покупки или же просто проявляли интерес к рекламируемой продукции. Однако, несмотря на простоту сервиса, настройка ремаркетинга может иметь некоторые сложности, из-за чего ее следует доверять только профессионалам.

Для успешной настройки ремаркетинга Google Ads крайне важно определится с аудиторией, на которую нацелена реклама. Ниже мы разберем три наиболее предпочтительных сценария ремаркетинга Гугл Адвордс.

Ремаркетинг всех групп посетителей

Основной и наиболее простой вариант, настройка которого не составит особых проблем. Для начала рекламной кампании необходимо связать страницу Google Ads и Analytics.

Отслеживание посетителей происходит автоматически, после того, как ресурс ежемесячно начнет использовать минимум одна тысяча человек. Перед запуском кампании необходимо исключить из процесса ремаркетинга тех потенциальных покупателей, которые ранее уже совершали покупки.

Поисковый ремаркетинг, рассчитанный на выявление потенциально заинтересованных покупателей

В случае если сайт пользуется популярностью, к примеру, его посещают больше пяти тысяч человек ежемесячно – процесс поиска потенциальных клиентов необходимо сегментировать. Наиболее логичным будет выделить клиентов, которые проявляли интерес к рекламируемой продукции.

Например, при продвижении одностраничного сайта можно нацелить рекламу на тех потенциальных покупателей, которые провели на сайте определенное время. Настроить данный алгоритм можно в Google Analytics.

Если ваш сайт представляет собой своего рода прайс с предложениями, контактами и ссылками можно настроить процесс поиска на аудиторию, которая посещали сайт ранее. Большинство из таких пользователей ранее собирались осуществить покупку, но что-то им помешало.

Ремаркетинг «брошенная корзина»

Демонстрация рекламы будет осуществляться только тому сегменту, который ранее не только посещал ваш сайт, но и перемещал товар в корзину, однако окончательно заказ не оформил. Данная разновидность наиболее эффективна и предпочтительна, из-за того, что в большинстве случаев подобные пользователи всерьез собирались совершить покупку, но попросту забыли ее оформить или закрыли вкладку.