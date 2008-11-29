Кубик Рубіка - головна головоломка планети

КУБИК РУБІКА - спочатку, ця головоломка створювалася як навчальний посібник. Вона була винайдена угорським професором архітектури Ерно Рубіком в 1974 році. Він розраховував, що цей кубик допоможе йому пояснити студентам основи математичної теорії груп.

До речі, сам Ерно Рубік витратив цілий місяць, коли вперше намагався зібрати свій кубик. У 1975 році Ерно отримав патент. Всі права на будь-яке тривимірне відтворення, і навіть на будь-яке графічне або екранне подання цього об'єкта, залишаються за Ерно Рубіком і будуть актуальними аж до закінчення 70 років з дня смерті творця.

Але Ерно не складав гроші під подушку. В жовтні 1983 року винахідник оголосив, що передає державі 7 мільйонів форинтів (частина доходів від реалізації «кубика») на організацію і діяльність спеціального фонду сприяння впровадженню винаходів громадян Угорщини. В ролі гаранта фонду виступив Державний банк країни.

А трохи пізніше він заснував угорську технічну академію і був її президентом до 1996 року. В Академії був створений Міжнародний фонд Рубіка для підтримки особливо талановитих молодих винахідників.

У неповні 40 років ставши першим легальним мільйонером соцблоку, найбагатшою приватною особою Угорщини і людиною-легендою, об'їздивши весь світ, Рубік досить швидко втомився від публічного уваги і пішов у тінь, щоб спокійно займатися своїми експериментами та винаходами у заснованій ним rubik's Studio. З'явилася таким чином, знаменита Змійка Рубіка — розвиток старокитайської геометричної головоломки «танграм», також мала великий успіх, але до популярності незабутнього кубика навіть їй більш ніж далеко.

А в 2009 році на міжнародному Нюрнберзькому ярмарку іграшок винахідник представив кулю Рубіка. В наші дні, в свої 76 років, Рубік з дружиною і чотирма дітьми живе в передмісті Будапешта. Але роботу він не залишає. В основному, зараз автор легендарної головоломки займається розробкою відеоігор. До речі, в чотирьох країнах світу - Угорщині, Німеччині, Португалії та Китаї, іграшка зберегла свою первинну назву – «Магічний куб»

Перші Кубики супроводжувалися такою анотацією: «Ця іграшка розвиває логічне мислення і стереоскопічний зір у дітей і дорослих. Синхронна маніпуляція на багатьох поверхнях є дуже складним завданням, яке можна вирішити тільки за умови відкриття логіки поворотів».

Людей настільки захоплювала збірка кубика Рубіка, що багато годин поспіль вони могли провести за його складанням незважаючи на те, що у них вже зводило зап'ястя! У відповідь на цю проблему почали створюватися книги, що допомагають людям в збірці головоломки.

Більше 350 мільйонів кубиків Рубіка було продано по всьому світу, завдяки чому він став найбільш продаваною грою всіх часів.

У СРСР кубик вийшов у продаж в 1981 році. За деякими даними, Союз придбав права на його випуск за нечувану на той час суму - 3 мільйони доларів. Неймовірно популярним став випуск журналу "Наука і життя", в якому були поради по збірці кубика. Сумно, але його найбільш часто цупили в радянських бібліотеках. Дуже вже багато людей мріяли мати ілюстрації по збірці головоломки.

Кубик ставав не тільки розвагою, але і причиною нервових зривів. Англійськими психологами був проведений експеримент. Спочатку вони дали зібрати головоломку людиноподібним мавпам. Шимпанзе зацікавилися кубиком рубіка, а потім стали турбуватися, хвилюватися, і потім і зовсім впали в розпач. Одна з мавп викинула кубик подалі від клітки, інша намагалася його з'їсти, третя злобно розламала Кубик Рубіка на дрібні шматочки. Потім, той же експеримент був проведений з людьми. Ті, хто більше години безрезультатно крутив іграшку в руках, починали нервувати, злитися, ставали агресивними, у них з'являлося бажання зламати кубик.

А знаєте скільки різновидів кубика рубіка існує на сьогодні? Не переживайте, ніхто не знає. Тому що їх вже не злічити.

Всього існує близько 120 алгоритмів для вирішення головоломки за методом Джесіки Фрідріх. Він вважається найпростішим, продуктивним і швидкісним. Але, насправді, швидкість складання залежить не тільки від методу: кубик повинен бути якісним і заздалегідь змазаним, тому як час йде на частки секунд. Виходить, що Кубик Рубіка – не іграшка для малюків, складна головоломка, яку можна зібрати тільки за спеціальними формулами. Однак, самовпевнені люди, які намагаються збирати кубик інтуїтивно. Найбільш відомо досягнення британця Грема Паркера, який збирав головоломку протягом 26 років! Але хто ж ті люди, що б'ють світові рекорди по збірці кубика Рубіка? Чиї відео ми бачимо в Інтернеті і дивуємося, наскільки спритно їм це вдається? Люди, що захоплюються швидкісною збіркою кубика Рубіка, називаються спідкуберами. А сама швидкісна збірка-спідкубінг.