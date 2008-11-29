Компрессионный трикотаж - особенности и разновидности

Качественный современный компрессионный трикотаж

Современные методы профилактики и лечения варикоза разнообразны. И одним из самых распространенных среди них является использование компрессионной терапии. Компрессионный трикотаж эффективен, при этом представлен в широком ассортименте. Качественное компрессионное белье позволяет эффективно бороться с отеками и усталостью, а также препятствует застою венозной крови, поддерживая стенки сосудов в тонусе. В случае развития серьезных заболеваний, таких как тромбоз глубоких вен необходимо назначение и последующий контроль врача.

Особенности компрессионного трикотажа

Компрессионный трикотаж при правильном подборе и использовании позволяет предотвратить прогрессирование заболевания и минимизировать степень поражения. Изделия проверенных производителей рекомендованы для носки не только в процессе лечения, но также при беременности либо при развитии различных патологий кровообращения. Компрессионные колготки/чулки/гольфы в идеале подбираются после медицинского обследования состояния вен с выдачей последующего заключения.

Профилактический/Противоэмболический трикотаж характеризуется особой технологией вязки из специальных дышащих материалов. Вне зависимости от того, какая температура окружающего воздуха, в чулках очень комфортно, так как материал поддерживает оптимальный температурный режим.

Лечебный профилактический трикотаж является спасением от отеков/усталости/болей в мышцах, создавая на вены физиологически необходимое давление. При этом компрессия для разных участков конечностей не одинакова, благодаря чему создаётся оптимальная компрессия. Венам оказывается оптимальная поддержка без застоя крови, лимфо- и кровоток ускоряется, и не образовываются отеки.

Нужно понимать, что варикоз и тромбоз – серьёзные заболевания, которые требуют комплексного подхода. Поэтому носка компрессионного трикотажа необходимо на регулярной основе в любое время года.

Разновидности компрессионного белья

В зависимости от назначения изделий их принято делить на:

профилактические, покупка которых возможна без назначения врача;

лечебные, которое приобретаются оп назначению флеболога;

антиэмболические, используемые для больных с ограниченной подвижностью.

Компрессионный трикотаж для путешествий – отдельный класс. Изделия разработаны специально для людей, которые совершают длительные авиаперелеты и переезды.

Классы компрессии

В ассортименте товаров можно выделить 1/2/3/4 класс компрессии:

Первый. Им создается небольшой уровень компрессии 18-22 мм рт. ст. для профилактической носки; Второй. Благодаря уровню компрессии 23-32 мм рт. ст. изделия подходят для лечения варикозной болезни при наличии официального диагноза; Третий. Компрессия 33-45 мм рт. ст. позволяет лечить развитые стадии варикоза при выраженных изменениях кожного покрова и видимых венозных узлах и сплетениях; Четвертый. Создаваемая компрессия 46–50 мм рт.ст. и выше позволяет использовать изделия в случае серьёзных показаний при ослабленности и деформации венозных стенок.

Носка компрессионного белья по классам должна выполняться на основании результатов диагностики. Естественно, что при покупке необходимо отдавать предпочтение продукции проверенных производителей.

Мужской компрессионный трикотаж

Варикозная болезнь – не только женская проблема. Также варикозное расширение вен встречается и у мужчин. Компрессионные чулки/колготы для мужчин разработаны с учетом физиологический особенностей сильного пола, и также максимально комфортны в носке. Современные производители предлагают широкий выбор данных изделий.