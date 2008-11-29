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Компрессионный трикотаж - особенности и разновидности
Качественный современный компрессионный трикотаж
Современные методы профилактики и лечения варикоза разнообразны. И одним из самых распространенных среди них является использование компрессионной терапии. Компрессионный трикотаж эффективен, при этом представлен в широком ассортименте. Качественное компрессионное белье позволяет эффективно бороться с отеками и усталостью, а также препятствует застою венозной крови, поддерживая стенки сосудов в тонусе. В случае развития серьезных заболеваний, таких как тромбоз глубоких вен необходимо назначение и последующий контроль врача.
Особенности компрессионного трикотажа
Компрессионный трикотаж при правильном подборе и использовании позволяет предотвратить прогрессирование заболевания и минимизировать степень поражения. Изделия проверенных производителей рекомендованы для носки не только в процессе лечения, но также при беременности либо при развитии различных патологий кровообращения. Компрессионные колготки/чулки/гольфы в идеале подбираются после медицинского обследования состояния вен с выдачей последующего заключения.
Профилактический/Противоэмболический трикотаж характеризуется особой технологией вязки из специальных дышащих материалов. Вне зависимости от того, какая температура окружающего воздуха, в чулках очень комфортно, так как материал поддерживает оптимальный температурный режим.
Лечебный профилактический трикотаж является спасением от отеков/усталости/болей в мышцах, создавая на вены физиологически необходимое давление. При этом компрессия для разных участков конечностей не одинакова, благодаря чему создаётся оптимальная компрессия. Венам оказывается оптимальная поддержка без застоя крови, лимфо- и кровоток ускоряется, и не образовываются отеки.
Нужно понимать, что варикоз и тромбоз – серьёзные заболевания, которые требуют комплексного подхода. Поэтому носка компрессионного трикотажа необходимо на регулярной основе в любое время года.
Разновидности компрессионного белья
В зависимости от назначения изделий их принято делить на:
Компрессионный трикотаж для путешествий – отдельный класс. Изделия разработаны специально для людей, которые совершают длительные авиаперелеты и переезды.
Классы компрессии
В ассортименте товаров можно выделить 1/2/3/4 класс компрессии:
Носка компрессионного белья по классам должна выполняться на основании результатов диагностики. Естественно, что при покупке необходимо отдавать предпочтение продукции проверенных производителей.
Мужской компрессионный трикотаж
Варикозная болезнь – не только женская проблема. Также варикозное расширение вен встречается и у мужчин. Компрессионные чулки/колготы для мужчин разработаны с учетом физиологический особенностей сильного пола, и также максимально комфортны в носке. Современные производители предлагают широкий выбор данных изделий.
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