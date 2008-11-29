П'ять щоденних звичок, які продовжать молодість

Сучасний спосіб життя, щоденні стреси, неправильне харчування, погана екологія та багато-багато іншого, з чого фактично складається наше життя і чим вона оточена, швидко старить наш організм. Протистояти цьому можна тільки, якщо «прищепити» собі щоденні здорові звички, подовжують молодість і зберігають здоров'я і красу.

Завжди достатньо пийте

Вода – основа життя. Її наш організм вимагає постійно, день у день і в будь-який час року.

Найпотужніший засіб для прискорення метаболізму і очищення організму – звичайна мінеральна вода.

«Молодий організм повинен постійно очищатися. Тому звичка починати ранок зі склянки злегка теплої чистої води, можна з додаванням декількох часточок лимона, не тільки допоможе організму швидше прокинутися після сну і запрацювати на повну потужність, але і прискорить процес регенерації клітин і очищення від шлаків», - запевнила дієтолог Людмила Бабич.

За ніч клітини шкіри втрачають багато вологи (а саме через це і утворюються перші дрібні зморшки), і заповнити водний баланс потрібно якомога швидше. І тільки після цього варто приступати до другої звички для молодості.

Їжте вчасно і обов'язково снідайте

Навіть якщо ви сидите на дієтах, ніколи не пропускайте прийоми їжі. Бажано, щоб основні з них завжди припадали приблизно на один і той же час. Починати день завжди треба зі сніданку. Це одна із заповідей довгої молодості і відмінного самопочуття. Не дарма сніданок всі дієтологи одноголосно називають головним прийомом їжі протягом дня.

«Снідати краще легкої вуглеводної їжі, це може бути вівсянка, тости з хліба грубого помелу або мюслі, або ж це можуть бути білкові продукти – яєчня або паровий омлет», - радить дієтолог.

Експерти сходяться на думці, що чим легше їжа, тим благотворніше вона впливає на організм. Тобто, на наше і самопочуття, і зовнішній вигляд безпосередньо впливають харчові пристрасті, а проста відмова від гострого, копченого, консервованого, жирного, смаженого, а також від фаст-фуду, напівфабрикатів, алкоголю, газованої води надовго продовжить молодість і суттєво покращить якість життя.

«Продукти молодості»

Дорогі вітаміни і супертаблетки, детокс-системи і навіть косметичні процедури не можуть дати нашому організму і половину того, що дає природа. У рослинних продуктах є все, що необхідно для здоров'я, прекрасного самопочуття і молодості.

Одна з головних помилок у харчуванні, за словами фахівців, - недостатнє вживання продуктів, в яких міститься вітамін В12. "Шукати" його слід в нежирних сортах м'яса, яйцях, голландському сирі, морській рибі.

«Дефіцит цього вітаміну провокує зниження загального тонусу, занепад енергії, швидке в'янення шкіри. Крім того, при нестачі В12 швидше "зношується" мозок, вірніше, його клітини, погіршується пам'ять, страждають функцій нервової системи.

Дуже небезпечний для організму і недолік марганцю і міді. Через брак таких мікроелементів ми виглядаємо старше своїх років, а старіння клітин організму відбувається швидше. Відбуваються швидше і інші вікові зміни-поява болю в суглобах, зниження гнучкості суглобових хрящів, тому їжте більше горіхів, страв з печінки, абрикосів. А мідь можна отримати з креветок, яловичої печінки, гороху, горіхів і гречки», - каже лікар.

Крім того, тим, хто хоче продовжити молодість, обов'язково потрібно включити в свій раціон томати. Вони знижують ризик серцево-судинних захворювань , завдяки вмісту пігменту лікопіну. А ще вони сприятливо впливають на нервову систему і травлення. Томати крім іншого нормалізують обмінні процеси, знижують ризик онкології і допомагають організму виводити шлаки.

Дуже корисно в раціоні лляне масло, яке діє як антидепресант і підтримує імунітет. Воно багате вітамінами групи B, калієм, магнієм, білком, цинком, лецитином.

Лляна олія покращує травлення і прискорює обмін речовин, знижує рівень холестерину.

Підтримує молодість також проста капуста – дуже низькокалорійний продукт, який можна їсти хоч кілограмами без шкоди для фігури. Міститься в капусті лютеїн зміцнює зір, а вітамін K і кальцій зміцнюють кістки.

Незамінна в раціоні і риба. Особливо морська. Вона зміцнює нерви, підвищує імунітет і настрій, зміцнює кістки. Сприяє омолодженню шкіри і поліпшенню стану волосся і нігтів. А жінкам варто пам'ятати, що риби з сімейства лососевих підвищують вироблення гормону естрогену, яка йде на спад після 35 років. Рибний білок засвоюється простіше і швидше, ніж м'ясний.

У готових стравах варто використовувати поменше солі, а додавати смаку за допомогою різноманітних спецій.

«Спеції роблять страви не тільки смачніше, але і здоровіше. Імбир, куркума, кориця, розмарин, гвоздика, чорний перець стимулюють травлення, підвищують імунітет і знижують шкідливий вплив жирної їжі на організм», - запевнила фахівець.

Достатньо і комфортно спати

Сон потрібен людині для того, щоб відновити сили, в цей час наш організм перезавантажується, відбувається оновлення клітин і загоєння ран, розгладження шкіри і так далі. Недостатній сон загрожує швидким старінням шкіри, погіршенням загального зовнішнього вигляду і самопочуття, набором зайвої ваги і загостренням хвороб.

"Важливо привчити себе лягати спати до 11 і прокидатися не пізніше 7 годин ранку. Важливо пам'ятати, що якими б омолоджуючими засобами ви не користувалися, наскільки корисні продукти не їли і як би не зміцнювали імунітет, – все це марно, якщо у організму немає можливості відновити власні сили. Нічний сон повинен тривати не менше 7-8 годин, причому безперервно. Якщо ви часто прокидаєтеся серед ночі – це вірна ознака того, що щось не в порядку», - попередила лікар.

Якщо довго не виходить заснути, замість таблеток краще зверніться до народних засобів-теплого молока з медом перед сном, м'ятного чаю або можна випити півсклянки води з 20 краплями настоянки пустирника.

Доглядайте за шкірою

Вмиватися вранці краще холодною водою. Особливо якщо живете у Великому Місті і користуєтеся водопровідною водою. У холодній набагато менше хлорки, ніж в гарячій, стало бути, і шкіра страждає менше. А щоб виглядати на всі 100, варто провести кілька раз по обличчю кубиком льоду.

Для збереження молодості шкіри, краще замість звичайного мила вибирати засіб з косметичним молочком без мила. Але кращий варіант-витратити трохи часу і приготувати корисне поживне мило самостійно. Для цього змішуємо по столовій ложці подрібненого подорожника, ромашки, лопуха і календули, 2 столові ложки будь-якого натурального шампуню і столову ложку гліцерину.

Приготувати корисний натуральний скраб для рук, які часто першими видають вік жінки, можна в домашніх умовах і практично за копійки – беремо по столовій ложці оливкової олії і цукру, змішуємо і наносимо круговими масажними рухами на шкіру рук. Як слід промассируйте всі ділянки рук і кожен пальчик, змийте теплою водою і нанесіть крем. Ще один рецепт-змішуємо 3 столові ложки кавової гущі, по 1-2 ложці морської солі, меду і масла, додаємо пару крапельок лимона.

Позбавтеся від шкідливих звичок

Вище перераховані основні правила для збереження здоров'я. Якщо прислухатися до них і виконувати щодня – що, до речі, зовсім нескладно, так як швидко входить у звичку і не вимагає від вас ніяких додаткових витрат, надзусиль і жертв, - перші результати будуть помітні вже через пару тижнів. Це не тільки збереже молодість надовго, але і з часом омолодить ваш організм. Однак важливо розуміти, що прописні істини в списку пропущені, як самі собою зрозуміле. Іншими словами, при наявності шкідливих звичок починати треба саме з їх викорінення. До таких відносяться, перш за все, куріння, зловживання алкоголем або кофеїном, відмова від спорту і малорухливий спосіб життя.