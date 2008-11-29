У 2019 році «діра» в бюджеті України складе 51 млрд гривень

За станом на кінець 2019 року державний бюджет України недоотримає понад 51 млрд гривень. Це в рази більше ніж за кілька попередніх років.

Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня" з посиланням на документи, що потрапили в розпорядження редакції.

“Обсяг цих недонадходжень до кінця року перевищить 51 млрд грн, і можна сказати про кризу в держфінансах. Щоб був зрозумілий масштаб проблем, наведемо дані попередніх років: у 2015-му — перевиконання на 12 млрд грн, у 2016-му — недовиконання на 1 млрд, у 2017-му — недовиконання на 3,6 млрд, в 2018-му — на 9,2 млрд грн. Навіть двозначних цифр не було", – наголошується в матеріалі видання.

Так, недонадходження від податкової склали 7 млрд грн, від митниці — 36 млрд, а за іншими статтями, включно з приватизацією, яка поки що так повноцінно і не відбулася, — ще 25 млрд грн.

Згідно зі статтею, дефіцит був би ще більше, якби не 17 млрд грн, які перерахував Національний банк України (в іншому випадку, "діра" в держбюджеті України наближалася б до 70 млрд).

За даними ZN.UA чиновники Міністерства фінансів самі відзначають, що такої складної ситуації в держфінансах "не було вже років десять, навіть на початку війни і економічної кризи".

Згідно статті, Мінфін зараз намагається вийти з ситуації: наприклад, зобов'язавши АТ "Укрзалізниця", ПАТ "Укргідроенерго" та ПРАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" виплатити в якості дивідендів за 2018 рік 90 % прибутку (а не 30 %). Компанії з меншою держчасткою в капіталі також повинні будуть виплатити державі 90 % прибутку замість 50 %.

Виняток зробили тільки для "Ощадбанку".

“У перспективі виплата 90% заробленого зараз не дозволить компаніям інвестувати в розвиток потім. Що наступного року може призвести до зниження ВВП, яке спровокує зниження надходжень до держбюджету і новий виток проблем з держфінансами", - наголошується в статті.

Також зазначено, що навіть з урахуванням економії держвидатків в обсязі 25 млрд грн плановий дефіцит держбюджету до кінця року, згідно з оптимістичним сценарієм, буде перевищений на 26 млрд грн.

У зв'язку зі сформованою ситуацією постраждати може бізнес (так як було зупинено фінансування незахищених витрат – всього, крім пенсій і соціальних виплат).

“Тобто всі ті з реального сектора, хто ризикнув у цьому році співпрацювати з нашою державою, принаймні до Нового року своїх грошей не побачать... Чимало зусиль було докладено для того, щоб переконати бізнес, що держава готова розраховуватися вчасно і без затримок. Після того, як бізнес недоотримає близько 35-40 млрд грн за вже виконані в цьому році роботи і послуги, рівень його довіри до Уряду знову буде на нульовій позначці", – йдеться в статті.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про складнощі роботи з бюджетом, який готувався іншим урядом і приймався попереднім парламентом.

"Нам дістався дуже складний бюджет. Взагалі закривати рік з чужим бюджетом важко. Це потрібно усвідомлювати", - сказав прем'єр, виступаючи під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді.

"Люди в минулому році прийняли бюджет, зафіксували суму доходів, а потім після цього взяли лобістську норму про те, щоб звільнити від оподаткування при розмитненні компоненти для зеленої енергетики. Таким чином ми втратили 9 млрд. тобто, в бюджеті це є, а грошей реально немає", - додав він.

А. Гончарук запевнив, що уряд у повному обсязі профінансує всі захищені статті витрат, які входять пенсії, зарплати і соціальні виплати, а також профінансує всі зобов'язання, на які відкрито асигнування.