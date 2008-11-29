Трамп відмовляється йти на поступки Китаю

Представники США на переговорах з Китаєм щодо врегулювання торговельних спорів не пропонували скоротити вдвічі мита на китайські товари на суму приблизно 360 млрд дол.

Про це повідомив сьогодні президент США Дональд Трамп в соцмережі, коментуючи інформацію видання Wall Street Journal про готовність офіційного Вашингтона піти на такого роду поступки.

"Матеріал Wall Street Journal про угоду з Китаєм в корені невірний, особливо їх заява про мита. Брехливі новини. Їм слід знайти краще джерело, який зливає інформацію!"— написав президент у соцмережі.

За даними видання, американська сторона також готова відмовитися від своїх планів щодо підвищення тарифів на ряд товарів з Китаю, яке намічене на 15 грудня.

Джерела Wall Street Journal стверджують, що з такими пропозиціями Вашингтон виступив в останні 5 днів, зажадавши від офіційного Пекіна зобов'язань по придбанню великих партій сільськогосподарської та іншої продукції американського виробництва, охорони прав на американську інтелектуальну власність, а також надання США більш широкого доступу до китайського сектору фінансових послуг.

У разі недотримання Пекіном цих вимог американська сторона готова буде повернути мита на колишній рівень.

Раніше інформагентство Bloomberg повідомило, що Д. Трамп затвердив положення угоди, яка означає завершення першого етапу досягнення остаточної торгової угоди з Китаєм.