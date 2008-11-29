П'ять продуктів, які не можна їсти перед сном

Ви повернулися після вечірньої пробіжки і відчули відчуття голоду? Ніхто не забороняє вам є вечорами, вже давно доведено, що після 18:00 їсти можна. Однак є такі продукти, які в жодному разі не можна їсти перед сном, інакше ви ризикуєте порушити свій раціон харчування, а також, можете порушити свій сон. Для того, щоб уникнути цього, потрібно знати, які продукти не можна їсти перед сном.

Чорний шоколад

Чорний шоколад корисний для організму в невеликих кількостях, проте тільки в тих випадках, якщо ви вживаєте його вранці або вдень. Шоколад – це джерело стимуляторів, таких як кофеїн і теобромін, які можуть перешкодити вам міцно заснути.

Чим замінити? Приготуйте собі чашку какао без цукру. Какао володіє солодким, шоколадним смаком, схожими на темний шоколад, але без кофеїну. Відсутність кофеїну допоможе добре спати, а, значить, ваш організм зможе відновитися (в умовах поганого сну він повністю не відновлюється) і ви будете готові до наступного тренування.

Сухі сніданки

Здається трохи смішним, що в списку опинилися сухі сніданки, які вживають вранці з молоком або йогуртом, але вся справа в тому, що багато людей вживають їх і вечорами. В першу чергу, тому що це смачно, а по-друге, не потрібно витрачати час на приготування. Але від такої їжі на ніч варто відмовитися – в сухих сніданках високий вміст цукру. Обмін речовин вечорами сповільнюється, і такий раптовий підйом цукру може викликати накопичення жиру. Крім того, це може перешкодити сну.

Чим замінити? Домашній попкорн (саме домашній, не покупної) може повністю вирішити проблему. З попкорном ви отримаєте вуглеводи, які будуть повільно перетравлюватися. Це допоможе міцному сну і ви не будете запасатися жиром.

Морозиво

Багато людей обожнюють морозиво і готові вживати його на сніданок, обід і вечерю. Але перед сном від такого ласощі краще відмовитися - в ньому занадто багато цукру, так що, як і у випадку з шоколадом, ризикуєте зіпсувати сон і отримати надлишки жирових відкладень. А ще багато виробників додають шоколад в морозиво. Так що це ще страшніше, ніж з'їсти на ніч шматочок чорного шоколаду.

Чим замінити? Візьміть нежирний сир, який багатий казеїновим білком. Тим самим ви не просто перекусите перед сном, а ще й забезпечите організм будівельним матеріалом для м'язів. Також можна вибрати нежирні продукти, багаті клітковиною.

Кренделик

Буває важко втриматися від хрустких крендельков, які дуже смачні і набагато корисніше чіпсів. Але вживати їх на ніч – погано, адже їх готують з переробленої борошна, яка підвищує ваш глікемічний індекс.

Чим замінити? Кращий варіант – водорості. Корисно, поживно і не шкодить вашому сну.

Фруктовий йогурт

Як же іноді спокусливо – взяти фруктовий йогурт і швиденько його з'їсти, сидячи перед телевізором. Але тут така ж проблема з цукром, як при вживанні шоколаду або морозива.

Чим замінити? Хочете йогурт-купуйте тільки той, які не містить ніяких добавок, в тому числі і фруктів. Хочете трохи урізноманітнити смак такого йогурту – просто додайте ванільний екстракт.