Электробезопасность: что нужно знать?

Электробезопасность – мероприятия организационного и технического характера, которые обеспечивают защиту сотрудников от опасности при работе с электрическим током. Нормы электробезопасности зафиксированы на законодательном уровне. Их должен выполнять каждый работодатель и весь персонал, чья деятельность напрямую связана с электрическими устройствами. Чтобы проверить готовность человека к безопасной работе, необходимо обучение и аттестация по электробезопасности.

Электробезопасность: что в нее входит

Ответственным за электробезопасность на предприятии является работодатель. С его подачи происходят проверки, создаются необходимые условия для работы, закупаются средства защиты. Он же обязан организовывать процесс обучения по электробезопасности для персонала.

В обязанности работодателя входит следующее:

Назначение лиц, ответственных за исправную работу установок и их безопасную эксплуатацию. Формирование электротехнической службы – это должны быть совершеннолетние люди с соответствующим образованием, без противопоказаний, с положительными результатами медицинского осмотра. Создание и утверждение должностных инструкций по безопасному проведению работ. Обучение с последующей проверкой полученных знаний и выдачей удостоверения по электробезопасности. Осмотр установок и проведение профилактических мероприятий, испытаний.

Непосредственно для выполнения указанных выше задач руководитель назначает ответственных лиц. Все должно выполняться вовремя и в строгом соответствии с законодательными и техническими требованиями.

Электробезопасность: комплекс мероприятий и средства защиты

Для создания безопасных условий работы исполняется ряд мероприятий, прописанных на законодательном уровне:

Соблюдать рекомендуемое расстояние до токоведущих частей или их ограждение.

Блокировка устройств для недопущения ошибочных операций во время работы.

Использование надписей, плакатов и предупреждающей сигнализации.

Использование устройств, снижающих магнитное поле и напряжение до приемлемых значений.

Применение средств защиты и специальных приспособлений.

Наделять средствами защиты должно предприятие. Сами работники отвечают за их правильное использование и хранение. Они же должны вовремя определить, что средство защиты неисправно или нуждается в замене. Исправность и наличие нужно проверять минимум раз в полгода. Результаты такого осмотра заносятся в журнал.

На основе публикаций сайта profiteh.ua