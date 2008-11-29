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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Электробезопасность: что нужно знать?
Электробезопасность – мероприятия организационного и технического характера, которые обеспечивают защиту сотрудников от опасности при работе с электрическим током. Нормы электробезопасности зафиксированы на законодательном уровне. Их должен выполнять каждый работодатель и весь персонал, чья деятельность напрямую связана с электрическими устройствами. Чтобы проверить готовность человека к безопасной работе, необходимо обучение и аттестация по электробезопасности.
Электробезопасность: что в нее входит
Ответственным за электробезопасность на предприятии является работодатель. С его подачи происходят проверки, создаются необходимые условия для работы, закупаются средства защиты. Он же обязан организовывать процесс обучения по электробезопасности для персонала.
В обязанности работодателя входит следующее:
Непосредственно для выполнения указанных выше задач руководитель назначает ответственных лиц. Все должно выполняться вовремя и в строгом соответствии с законодательными и техническими требованиями.
Электробезопасность: комплекс мероприятий и средства защиты
Для создания безопасных условий работы исполняется ряд мероприятий, прописанных на законодательном уровне:
Наделять средствами защиты должно предприятие. Сами работники отвечают за их правильное использование и хранение. Они же должны вовремя определить, что средство защиты неисправно или нуждается в замене. Исправность и наличие нужно проверять минимум раз в полгода. Результаты такого осмотра заносятся в журнал.
На основе публикаций сайта profiteh.ua
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