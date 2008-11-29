Яким компаніям потрібен віртуальний офіс

Сучасний світ балує нас новими винаходами щодня. Не так давно був придуманий і віртуальний офіс і що це таке знають не багато. Але ті, хто їх використовує, досягає великих висот у веденні свого бізнесу. Завдяки науково-технічному прогресу створюється віртуальний робочий простір. Працівники можуть контактувати один з одним, надсилати і отримувати будь-які робочі матеріали, звіти, документи і т.д. Віртуальний офіс - послуга для тих компаній, яким не потрібні квадратні метри, але потрібна офісна «прописка» для успішного ведення бізнесу.

Віртуальний офіс в повному обсязі це:

Юридична адреса - для реєстрації в державних органах та укладення договорів;

Поштова адреса - для отримання ділової кореспонденції поштою або кур'єром;

Міський телефонний номер і секретар - для обробки ваших дзвінків від імені компанії;

Фактична адреса, що співпадає з поштовою і юридичною - для зустрічей з клієнтами. Діловий центр, в якому ви орендуєте віртуальний офіс, надає вам в оренду переговорні або офіси на потрібний для зустрічі час.

З цим набором опцій ви можете повноцінно вести бізнес https://www.nexus.ua/virtualnyiy-ofis без реального офісу.

Послуга актуальна в першу чергу для невеликих компаній, у яких поки немає грошових ресурсів для того, щоб зняти приміщення

Яким компаніям потрібен віртуальний офіс:

1. Невеликим компаніям з обмеженим бюджетом

Ваша компанія на самому початку шляху. Всі гроші ви вкладаєте в розвиток бізнесу, і поки не можете собі дозволити інвестувати в оренду приміщення. Віртуальний офіс допоможе вам набути статусу серйозної компанії - з поштовою і юридичною адресою, з телефоном і власним секретарем - з мінімальними витратами.

2. Компаніям, що відкриває представництво в іншому місті

Всі ваші робочі процеси локалізовані в головному офісі. В іншому місті вам потрібна тільки адреса і телефон. Знімати повноцінний офіс в іншому місті під представництво - невиправдана трата грошей. Всі потрібні вам функції буде виконувати віртуальний офіс.

3. Невеликим компаніям зі штатом віддалених співробітників

Якщо переважна більшість штату вашої компанії - віддалені співробітники в різних куточках світу, віртуальний офіс може виявитися для вас оптимальним рішенням. У вашій компанії буде міський номер телефону, який ви зможете вказувати чи на сайті чи в своїх рекламних матеріалах. Секретар прийме дзвінок від імені вашої компанії і переадресує дзвінок потрібного співробітника, де б він не знаходився.

4. Мобільним підприємцям в частих роз'їздах

Ви - індивідуальний підприємець в частих роз'їздах, живете на кілька міст або навіть країн і працюєте на себе. Вам не потрібен офіс, у вас немає штату на фул-тайм, всі справи ви вирішуєте самостійно. Віртуальний офіс дозволить надійно прикрити тили, поки ви будете перебувати в ділових або особистих поїздках. В цей час секретар відповість на дзвінки за затвердженим вами сценарієм, прийме кур'єрів, відправить кореспонденцію за потрібною адресою. І звичайно ж, буде регулярно сповіщати вас про те, що відбувається у вашому віртуальному офісі - по електронній пошті, смс або по телефону.

5. Компаніям, яким потрібна надійний юридична адреса

Якщо ви вже виросли з індивідуального підприємця, який згідно із законом може оформити фірму прямо у себе вдома, для вас постало питання оформлення юр. адреси. Гугл рясніє оголошеннями з пропозицією оформити юридичну адресу. На жаль, в більшості випадків - з такою реєстрацією ви не пройдете першу ж серйозну перевірку. Оренда офісу з юридичною адресою в перевіреному діловому центрі - позбавить вас від ризику.

6. Компаніям, яким потрібно терміново відкрити бізнес

Такі ситуації трапляються: компанія потребує термінового відкриття бізнесу, а часу на підбір офісу немає. Кращий вихід в такій ситуації - оперативно орендувати віртуальний офіс. Це робиться за один день. Плюс максимум два тижні піде на реєстрацію юридичної адреси.

На чому дозволить заощадити віртуальний офіс

Оренда

Оренда є дуже часто непідйомною для невеликих компаній. Віртуальний офіс дасть вам все, що потрібно для ведення бізнесу - за мінімальні гроші. А великим компаніям, наприклад, відкриває представництво, послуга віртуального офісу дозволить істотно скоротити витрати на оренду приміщення.

Комунальні та інші послуги

Немає офісу - немає рахунків за комунальні та інші офісні послуги. Вам не потрібно платити за електрику, охорону або прибиральницю. А інтернет і телефонна лінія, як правило, вже входять у вартість послуги віртуального офісу.

Секретар

Користуватися послугами секретаря в віртуальному офісі дешевше і зручніше, ніж наймати в штат секретаря з щомісячним окладом. Економія - приблизно 60%. А ще ваш бізнес ніколи не зупиниться через те, що ваш єдиний секретар захворів або звільнився - компанія, яка надає вам віртуальний офіс, завжди знайде заміну співробітнику.