Как выбрать фотообои - разновидности и применение в интерьере

Превратить гостиную в цветущий сад или зрительно увеличить тесный коридор, помогут фотообои. Современные производители предлагают большой выбор — с имитацией картины маслом, реалистичным пейзажем или трехмерным изображением. Остается только разобраться в имеющемся разнообразии и подобрать обои, идеально вписывающиеся в интерьер.

Виды фотообоев и применение в интерьере

Продукция делится на виды в зависимости от материала, текстуры, размера и создаваемого эффекта. Обои способы создавать оптические иллюзии, зрительно расширять пространство или казаться объемными. Подобрать по дизайну и купить фотообои можно на сайте компании "Эко фабрика домашнего декора", на котором представлена продукция следующих категорий:

3D стерескопические — новинка, обои с эффектом объемного изображения, создаваемого за счет нанесенных на поверхность частиц, отражающих лучи света в различных направлениях. Базовая составляющая этого настенного покрытия — полиэстер.

3D панно — с помощью печати создается полная иллюзия, что на стене рельефное изображение деревьев, трав, лепнины, орнаментов.

Цветы — макроизображение гигантского цветка зрительно увеличит маленькую комнату.

Фреска — для поклонников эпохи Возрождения, подойдет для интерьера классицизм или модерн. Имитация нарисованной на стене фрески, а не просто фотография.

Детские — соответствуют психологии ребенка или подростка. Обычно изготавливаются из экологичной бумаги или винила, с которого легко удаляются загрязнения.

Карты — подойдет тем, кто любит путешествия и делать открытия.

Расширяющие пространство — ландшафт изображается, словно дорожка или аллея ведет из комнаты внутрь фотографии.

Фотообои с едой и напитками создадут уютную атмосферу на кухне. Часто используются мароизображения фруктов, овощей, мяса. Абстрактные впишутся практически в любой интерьер. Обычно они представляют собой оригинальную текстуру, она станет подходящим фоном для предметов интерьера. Универсальным вариантом являются ретро и черно-белые обои.

Изображения животных позволят находиться наедине с природой круглогодично. Можно каждый день быть в компании с котами, львами, зебрами. Национальные фотообои с узнаваемыми видами стран и народными узорами понравятся любителям путешествий или патриотам. Любители искусства могут выбрать обои из категории «арт» с различными репродукциями, имитацией картины на холсте.

Пейзажи бывают с изображением мощеной улочки южного городка, соснового леса, пляжа. Хорошим решением для комнаты с недостатком освещения станут расширяющие пространство обои. Трехмерные изображения сделают помещение необычным и помогут воплотить смелые дизайнерские решения.

Как выбор фотообоев влияет на облик интерьера

В интернет-магазине при помощи фильтра поиска можно подобрать отделочные материалы по цвету, для определенной комнаты и интерьерного стиля. Фотообои выпускаются трех разновидностей — виниловые, недорогие бумажные и флизелиновые. По текстуре их делят на матовые, глянцевые, рельефные. Бумажные легкие, их поклейка занимает минимум времени. Более плотные виниловые или флизелиновые фотообои скроют недостатки стены.

При покупке важно учесть, что восприятие настенного покрытия зависит от освещения и размеров помещения. Для небольшой комнаты в хрущевке лучше выбирать матовые фотообои светлых тонов. При оформлении просторного зала можно приобрести и глянцевые с темным рисунком.