Давні традиції про те, коли ж святкувати Коляду

Непроста доля у нашого календаря. Скільки змін дісталося йому нині вже не пригадаєш!

Нині багато хто пов'язує ім'я Коляди тільки зі святковими колядками, які співають ввечері з 6 на 7 січня. Тут вже ви можете і самі нам повідати, як так сталося: стародавнє свято Коляди злився з православним Різдвом, а дата самого Різдва перемістилася на два тижні. Ось і співають нині колядки не в кінці грудня, а вже в січні. Але ми-то з вами святкуємо чарівний момент зустрічі з Молодим Сонцем, а не християнське Різдво, тому будемо шукати вірну дату далі.

Згадаймо, що віщує Коляду найдовша ніч в році. Значить, святкуємо в кінці грудня. Саме в цей час трапиться зимове сонцестояння, ту мить, коли поки ще юне і ледь помітне світло починає проганяти темряву. Але і тут є розбіжності. Одні люди вважають, що якщо випадає Сонцестояння в 2019 році на 22 грудня так і святкувати Коляду треба вже напередодні. Інші впевнено заявляють: «Ніколи не було Коляди раніше 25 грудня, тільки з цього дня світло прибуває!".

Коли ж святкувати? Про це повідають давні традиції.

Люди пам'ятали, що свято Коляди пов'язане не тільки з радістю, але і з великою небезпекою. Перед народженням Зимового Сонця лютують навьї, злі духи. Темрява намагається виграти битву зі світлом і, здається, навіть перемагає... але на ранок завжди народжується Молоде Зимове Сонце і починається нове коло життя.

Щоб зустрітися зі світлом доводиться пройти крізь темряву. Перед Колядою чекає нас день Карачуна, свято, коли люди намагаються закликати Коляду і зігрівають світ теплом свого серця. Карачун закінчується із заходом сонця і настає найдовша ніч – Ніч Чорнобога. Саме цього часу давнину побоювалися миряни, а ті, хто готовий зустрітися з Богами Нави, проводили обряди в їх честь.

Тільки на ранок з темряви народжується Коляда, Зимове Сонце. Але нічого в світі не відбувається в одну мить, небезпеки не розвіюються відразу. Саме тому в саме Зимове Сонцестояння давнину вшановували Коляду тільки Відають – ті люди, які вміють поводитися з таємним. Це був час проведення обрядів і славлення Богів. Миряни ж чекали кілька днів, поки сонце не почне додаватися "на горобиний скок" і вже тоді починали галасливе і веселе свято.

Що в підсумку?

Дат свята на 2019 рік:

21 грудня день Карачуна. Хто відчуває в собі силу до слов'янських обрядів, піднімає в небо вогняне колесо після заходу сонця – так закликають народження Коляди. Хто в обрядах не обізнаний, може запалити колесо ще при світлі дня.

З 21 на 22 грудня – Ніч Чорнобога. Ось вона, найдовша ніч в році, повна небезпек. Коли знаєте, як звернутися до Богів Нави, можете провести обряди в цю ніч. Іншим же краще залишатися вдома та добре б запалити живий вогник свічки.

22 грудня о 7:19 Зимове Сонцестояння, мить народження Молодого Сонця. Які святкують Коляду в цей час.

З 24 на 25 грудня починаємо свята та галасливі гуляння для всіх! З цього дня починають святкування миряни.