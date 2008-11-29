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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Как заработать на дропшиппинге одежды
Занятие дропшиппингом – это новый способ иметь собственный бизнес, не рискуя при этом личными деньгами. Но и в этом деле новичку будет обосноваться непросто. Чтобы начать зарабатывать, нужно найти надежного поставщика, и компания New Trend станет отличным помощником на старте вашего бизнеса.
Как правильно организовать работу
Чтобы сотрудничать с New Trend, достаточно иметь для этого желание и правильную мотивацию. Все продажи осуществляются через интернет, поэтому необходим компьютер или ноутбук с доступом в сеть и страничка в соцсетях. При этом опыт в сфере торговли не обязателен.
Каждый сегмент товаров нацелен на определенную аудиторию. Электронику и мобильники больше покупают мужчины, женщинам по душе приобретать сумки, детские игрушки и косметику. Есть среди сегментов универсальный – одежда.
New Trend предлагает широкий ассортимент одежды для всей семьи. В каталоге компании тысячи позиций, среди которых найдется женская, мужская, детская и подростковая одежда. Компания получает одежду прямо от производителя, она сотрудничает с ведущими брендами мирового рынка. В каталоге представлена качественная одежда из России, США, Китая и Европы.
Приятный бонус для будущих продавцов и покупателей – быстрое оформление заказов и доставка в течение 1-3 дней.
Алгоритм продаж
Для эффективных продаж рекомендуется создать сообщество в социальной сети или одностраничный сайт. Дальнейшее следование инструкции поможет поставить бизнес на поток.
Компания New Trend – это идеальный партнер для начинающего бизнесмена. Начинайте делать деньги уже сейчас!
Источник: https://newtrend.team/drop_odejda
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