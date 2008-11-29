Как заработать на дропшиппинге одежды

Занятие дропшиппингом – это новый способ иметь собственный бизнес, не рискуя при этом личными деньгами. Но и в этом деле новичку будет обосноваться непросто. Чтобы начать зарабатывать, нужно найти надежного поставщика, и компания New Trend станет отличным помощником на старте вашего бизнеса.

Как правильно организовать работу

Чтобы сотрудничать с New Trend, достаточно иметь для этого желание и правильную мотивацию. Все продажи осуществляются через интернет, поэтому необходим компьютер или ноутбук с доступом в сеть и страничка в соцсетях. При этом опыт в сфере торговли не обязателен.

Каждый сегмент товаров нацелен на определенную аудиторию. Электронику и мобильники больше покупают мужчины, женщинам по душе приобретать сумки, детские игрушки и косметику. Есть среди сегментов универсальный – одежда.

New Trend предлагает широкий ассортимент одежды для всей семьи. В каталоге компании тысячи позиций, среди которых найдется женская, мужская, детская и подростковая одежда. Компания получает одежду прямо от производителя, она сотрудничает с ведущими брендами мирового рынка. В каталоге представлена качественная одежда из России, США, Китая и Европы.

Приятный бонус для будущих продавцов и покупателей – быстрое оформление заказов и доставка в течение 1-3 дней.

Алгоритм продаж

Для эффективных продаж рекомендуется создать сообщество в социальной сети или одностраничный сайт. Дальнейшее следование инструкции поможет поставить бизнес на поток.

Прежде всего, нужно зарегистрироваться на сайте New Trend и получить каталог одежды. Обратите внимание, что у каждой позиции своя фиксированная стоимость, но вы устанавливаете цену самостоятельно. Далее размещаете товар на лендинг сайте или в соцсети. В каталоге New Trend есть реальные фотографии одежды, их можно использовать для рекламы. Не забывайте указывать информацию об одежде: размер, варианты цветов, состав материала и пр. Отвечайте на вопросы по товарам. Собираете заказы у покупателей, дожидаетесь оплату и передаете полученные данные менеджеру New Trend. Специалист компании подтверждает наличие товара на складе и занимается оформлением заказа. Покупатель получает купленную вещь на почте в срок от 1 до 3-х дней.

Компания New Trend – это идеальный партнер для начинающего бизнесмена. Начинайте делать деньги уже сейчас!

Источник: https://newtrend.team/drop_odejda