В ЄС оцінили втрати бюджету від Brexit

Втрати європейського бюджету у зв'язку з виходом Великобританії з Європейського союзу складуть 50-60 млрд євро, повідомив Ярі Луото, заступник держсекретаря у справах ЄС у Фінляндії, яка головує в союзі.

"Ми підготували бюджет з урахуванням того, що, коли Великобританія покине ЄС, скоротиться його дохідна частина. Загальний ефект виходу Великобританії складе приблизно 50-60 млрд євро, тоді як загальний бюджет на сім років складає 1080 млрд євро", – сказав Я. Луото на семінарі, присвяченому відносинам ЄС і Росії.

За його словами, загальний ефект буде не надто значним у порівнянні з величиною економіки Великобританії.

"Пропонований обсяг бюджету на 2021-2027 роки приблизно той же, що і на попередні сім років, навіть передбачається незначне збільшення, можна сказати, що ми справляємося з виходом Великобританії. Однак все залежить від відносин у майбутньому і того, яка торгова угода буде укладена", – додав заступник держсекретаря.

За його словами, інформація про те, що за підсумками останніх виборів консерватори отримують абсолютну більшість у Великобританії, викликала в Євросоюзі полегшення.

"Нарешті ми розуміємо, куди рухаємося, що Brexit відбудеться наприкінці січня наступного року, що не буде подальших переговорів щодо відтермінування", - сказав Я. Луото.

Він зазначив, що в ході головування Фінляндії в ЄС почалася підготовка до переговорів, які почнуться на початку наступного року, імовірно 1 лютого, про майбутнє відносин Великобританії і ЄС.

"Незважаючи на вихід Великобританії, ми розуміємо, що існує необхідність зберегти дуже близькі відносини, в тому числі в торгівлі, питаннях безпеки і оборони, дотримання прав громадян як Великобританії, так і ЄС", – сказав він.

Дострокові парламентські вибори відбулися 12 грудня у Великобританії. Остаточні результати виборів, опубліковані ввечері, 13 грудня, показують, що консерватори отримали 365 місць (на 57 більше, ніж було), а фінішували на другому місці лейбористи – лише 203 місця (на 59 менше, ніж на попередніх виборах).

Раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що переконлива перемога консерваторів на виборах ясно показала, що британці виступають за Brexit, і тепер необхідно завершити цей процес.