Споживчі настрої українців погіршилися

Індекс споживчих настроїв в Україні в листопаді 2019 р. склав 91,7 п., що на 4,2 п. нижче, ніж у жовтні. Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens.

Індекс оцінки свого поточного матеріального становища впав на 0,9 п., до 87,2, індекс економічних очікувань - на 6,3 п., до 94,8 п.

Індекс очікуваної динаміки безробіття зріс на 13,7 п., до 125,4., індекс інфляційних очікувань-на 6,6 п., до 185,7. Очікування щодо курсу гривні в найближчі 3 міс. дещо покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 3,4 п., до 125,9.

Індекс споживчих настроїв потроху падає другий місяць поспіль після рекорду у вересні. Падіння у листопаді відбулося за рахунок корекції очікувань розвитку економіки в найближчий рік і 5 років, відзначають аналітики Info Sapiens.

Індекси, що стосуються особистого доходу і доцільності робити великі покупки, не зазнали істотних змін в листопаді. Одночасно посилилися інфляційні очікування: відповідний індекс повернувся на рівень березня 2019 р.