Джерела вітаміну D в зимовий час

Вітамін D вкрай важливий для здоров'я людини. Він забезпечує всмоктування кальцію і фосфору, допомагає імунній системі в боротьбі з різними захворюваннями.

Всім відомо, що під дією ультрафіолетових променів холекальциферол (вітамін D3) синтезується у людини в шкірі, проте в зимовий час року сонця недостатньо, і вкрай важливо отримувати цей вітамін додатково з їжі. Особливо для дітей, адже вже давно доведено, що нестача цього вітаміну сприяє розвитку рахіту та інших серйозних захворювань – цукрового діабету, ожиріння, автоімунних захворювань, онкологічних захворювань, серцево-судинних захворювань, псоріазу, атопічних захворювань, запальних захворювань кишечника.

Яка добова потреба у вітаміні D?

Добова потреба вітаміну D залежить від віку.

0 – 12 місяців: 400 МО

1 – 70 років: 600 МО

71 рік і старше: 800 МО

Вагітні та годуючі: 600 МО

Міжнародна одиниця (МО) - це одиниця виміру дози речовини, заснована на його біологічній активності. 1 МО вітаміну D – це біологічний еквівалент 0,025 мкг холе - або ергокальциферолу.

Які джерела вітаміну D?

1. Жирна риба. Підійдуть такі сорти риби, як лосось, тунець, форель, скумбрія і вугор. Вважається найкращим джерелом вітаміну D, а також містить велику кількість білка і омега-3 ненасичених жирних кислот.

Для того, щоб отримати добову дозу вітаміну D, потрібно з'їсти близько 100-150 г лосося або 850 г тріски.

2. Гриб. Природним джерелом ергокальциферолу для людини є лісові гриби. Приблизно 85 г грибів містять 400 МО вітаміну D.

3. Яйце. В 1 яєчному жовтку міститься від 20 до 40 МО вітаміну D, так що обов'язково включайте їх в раціон. Але не зловживайте, адже в яйцях міститься таке шкідливе для організму речовина, як холестерин.

4. Збагачене молоко і молочні продукти. У молоці і молочних продуктах (вершкове масло, сир) вітамін міститься в набагато меншій мірі, але він є. Разом з іншими джерелами вітаміну D ці продукти потрібно включити в свій раціон.

5. Масло печінки тріски. В одній порції масла печінки тріски (1 столова ложка) міститься 1,3 тис. МО вітаміну D, тобто подвійна добова норма.

6. Дієтичні добавки. Якщо людина не вживає в їжу вищеназвані продукти, дієтичні добавки, багаті вітаміном D, можуть стати хорошим доповненням до раціону харчування і дозволять отримати добову норму цього вітаміну. Наприклад, риб'ячий жир.