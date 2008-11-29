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Палата представників Конгресу проголосувала за імпічмент Трампа

Конгресмени голосували за двома статтями звинувачення.

За першим пунктом-зловживання владою - вони погодилися зі звинуваченням і виступили за імпічмент. За проголосували 230 осіб, проти — 197.

За другим пунктом-перешкоджання розслідуванню Конгресу - вони також проголосували за. За виступили 229 осіб, проти — 198.

Нагадаємо, процедуру імпічменту президента в США запустили в кінці вересня. Приводом стала отримана від анонімного інформатора інформація про спроби тиску Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови. Комітет Палати Представників Конгресу США з питань судочинства затвердив обидві статті у справі про імпічмент президента.

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