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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Палата представників Конгресу проголосувала за імпічмент Трампа
Конгресмени голосували за двома статтями звинувачення.
За першим пунктом-зловживання владою - вони погодилися зі звинуваченням і виступили за імпічмент. За проголосували 230 осіб, проти — 197.
За другим пунктом-перешкоджання розслідуванню Конгресу - вони також проголосували за. За виступили 229 осіб, проти — 198.
Нагадаємо, процедуру імпічменту президента в США запустили в кінці вересня. Приводом стала отримана від анонімного інформатора інформація про спроби тиску Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови. Комітет Палати Представників Конгресу США з питань судочинства затвердив обидві статті у справі про імпічмент президента.
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