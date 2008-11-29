Безопасный анаболический стероид для профессиональных спортсменов

Относительно новый вид спорта бодибилдинг (культуризм) вовлекает в свои ряды много молодежи. Желание обладать красивым телом, накачанными мышцами, поражать поклонниц стройным подтянутым торсом, заставляет спортсменов тренироваться часами.

Для чего и кому нужны стероиды

Соревнования профессиональных спортсменов атлетов заключаются в демонстрации красоты тела, его эстетического восприятия. Рельефная мускулатура с наращенными мышцами, крепкий пресс с кубиками мышц, отсутствие жировых отложений, вот что ценится в этом виде спорта. За это даются награды, присваиваются звания.

Как бы долго и упорно ни занимались спортсмены в залах, без принятия препаратов группы анаболических стероидов, они не в состоянии нарастить большую мышечную массу, сжигать жиры, и при этом, увеличивать выносливость организма. Многие спортсмены силовых видов спорта используют в своем рационе активные добавки. Препарат Стромбафорт который можно заказать здесь https://ukrfarma.in.ua/strombafort1.html, один из таких, и предназначен исключительно для профессиональных спортсменов.

Действие препарата

Препарат, выпускается в виде таблеток и инъекций. Спортсмены предпочитают пользоваться таблетками, это удобно в употреблении. Производится он известной молдавской фармацевтической компанией. Главной составляющей препарата, является исследованный и применяемый в течение 70 лет стероид Станозолол. Длительный срок использования его спортсменами говорит сам за себя, побочных действий он не оказывает. За печень можно быть спокойным, за венозные заболевания тоже. Качество отличное, да и цена приемлемая. Его заказывают себе и женщины, занимающиеся спортом профессионально.

Препарат позволяет:

наращивать массу мышц; укреплять трубчатые кости кальцием, содержащимся в препарате и замедлить его выведение из организма; быстро сжигать жиры; улучшать аппетит, в результате чего восполнять силы организма после многочасовых тренировок.

Воздействие препарата на организм позволяет быстро восстанавливать его клетки и препятствует выведению из него ценных микроэлементов. Хорошо сушит мышцы, выводя лишнюю воду.

Способ употребления

Несмотря на эффективность и несомненную пользу от употребления препарата, применение его строго дозировано. Суточный прием не более 50 мг. Применяют его, в рекомендованных дозах, в течение 2-х месяцев. Это вполне достаточный период для наращивания «сухой мышечной массы» до трех килограмм. Тренерский состав строго следит за соблюдением спортсменами силовых нагрузок, сбалансированного питания и приема препарата. Только таким способом можно добиться максимального результата в короткие сроки.

Физические показатели и выносливость организма значительно улучшатся, если принимать стероид в комбинации с другими препаратами анаболиками. При этом, не нужно принимать никаких допингов. Комбинации и дозы приема рассчитываются спортивными врачами с учетом индивидуальных показателей спортсмена.

Профессиональные спортсменки используют препарат в значительно меньших дозах до 25 мг, это диктуется физиологией женского организма.

Препарат используют все спортсмены, занимающиеся силовыми видами спорта, особенно в период подготовки и проведения соревнований. У него отличный длительный эффект. Блестящие отзывы профессионалов, достигших высоких спортивных результатов, лучше всех похвал характеризуют анаболический стероид Стромбафорт!