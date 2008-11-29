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Рейтинг языков программирования: итоги 2019 года

Оценка перспективности и успешности карьеры в сфере разработки программ предполагает регулярное ознакомление с рейтингом языков программирования. Даже новомодные языки могут с течением времени исчезать практически бесследно, вместе с приложенными усилиями, а также временем и средствами. Курсы программирования от CyberBionic Systematics помогут разобраться во всех тонкостях выбора оптимального варианта.

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Популярные языки программирования 2019 года

Успешность программистов-разработчиков в настоящее время напрямую зависит не только от знания большого количества языков, но и актуальности, востребованности навыков. Некоторые популярные в 2019 году языки программирования вполне могут стать полезными в разных сферах деятельности следующего года.

Для веб-разработки

Разноплановое направление требует постоянного отслеживания последних тенденций с целью выбора максимально простого языка входа и изучения инструментов:

  • PHP;
  • Java;
  • Ruby;
  • Python;

Для написания качественного системного ПО и современных приложений также вполне можно воспользоваться «языком структурированных запросов» SQL.

Для мобильной разработки

Одно из перспективных направлений, основанное на непрерывном росте и развитии смартфонов, позволяет использовать в работе достаточно простые языки программирования 2019 года:

  • на Android – Kotlin и Java;
  • на Apple – Swift;
  • JavaScript;

В самостоятельной разработке мобильных приложений есть определённые перспективы, которые напрямую зависят от уникальности идеи стартапа.

Для десктопных приложений

Работа с десктопом сегодня стандартна и понятна, в большинстве случаев отличается стабильным положением, но требует наличия профильных навыков для использования следующих языков:

  • на Linux – C++;
  • на Windows – C#;
  • на macOS – Objective-C или Swift;
  • на кроссплатформенные приложения – C++.

Конкуренция в данной сфере не слишком высока, что объясняется высокими требованиями к знаниям и необходимостью создавать солидные проекты.

Для разработки игр

Некоторое время назад геймдев был чрезвычайно популярен, но сегодня в этой сфере остались те, кто серьёзно заинтересован интернет-технологиями и следующими языками:

  • C#;
  • Lua;
  • С++;

Профессиональная разработка игр – это не только невероятная эмоциональная отдача, но и тяжёлый труд, часто – в условиях экстремальных нагрузок.

Для бизнес-автоматизации

Трендовыми программными продуктами сохраняется популярность, они постоянно обновляются на фоне стабильной конкуренции, поэтому особое внимание в этом году приковывают следующие отечественные и зарубежные сервисы:

  • 1С;
  • SAP;
  • amoCRM;
  • Salesforce;
  • «Мегаплан»;
  • Siebel Oracle CRM;
  • Microsoft Dynamics CRM.

Отличным решением для менеджеров станет software as a service, а хранение данных обеспечит вычислительная инфраструктура IaaS. Разработчикам будет интересна такая модель, как Platform as a Service.

Что ожидает нас в следующем году?

Безусловно, выбор языка программирования определяется направлением разработок, но важно уделять достаточное внимание поиску и изучению инструментов для максимально эффективной и продуктивной работы.

По мнению специалистов, топ языков программирования 2019 года вряд ли претерпит сильные изменения в течение нескольких ближайших месяцев. Однако, уже сейчас можно заметить, что устойчивую и активную тенденцию к росту популярности демонстрируют Python, Java и JavaScript, C++ в обновлённых версиях, а также яркий и хорошо себя зарекомендовавший представитель быстрорастущего сегмента программирования Swift.

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